Pudim de coco: aprenda uma receita prática de sobremesa; confira passo a passo

A- A+

Leia também

• Restaurante Coco Bambu Derby, no Recife, tem cardápio de almoço a partir de R$ 39,90

• Milho: tesouro nutricional. Confira seus benefícios

O coco é um ingrediente facilmente encontrado em supermercados e feiras livres, e muito apreciado no Nordeste do Brasil.

O fruto é ótimo para compor receitas de sobremesas, como compotas, bolos, musse e, claro, o clássico pudim.

E é uma receita prática de pudim de coco, e bem explicadinha, que o time de culinária da marca de biscoitos Vitarella ensina - com um up: a utilização do tradicional biscoito Maisena. Dá uma olhadinha e mãos à obra.

RECEITA

Pudim de coco

Ingredientes para a massa:

1 lata de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

100g de maria mole

400ml de água quente

1 'tira' da embalagem de biscoito Maisena

½ xícara de chá de leite

Ingredientes para a calda:

½ xícara de chá de açúcar

1/3 xícara de chá de água

Modo de preparo da calda:

Em uma panela disponha o açúcar e a água e misture bem antes de levar ao fogo

Coloque a panela em fogo médio e deixe caramelizar procurando não mexer

Quando a calda atingir a cor âmbar, coloque-a na forma de pudim espalhando bem pelas laterais e pelo meio

Ingredientes para o pudim:

Dissolva a maria mole em água quente e reserve



No liquidificador, junte o leite condensado, o creme de leite e a maria mole dissolvida e bata até ficar homogêneo



Depois derrame a mistura do pudim na fôrma e leve para gelar por pelo menos 4 horas

Umedeça o biscoito no leite e cubra o pudim de biscoito, volte para geladeira por uns 30 minutos



Em seguida, vire o pudim em um prato

Tempo de preparo: 30 minutos + tempo de geladeira

Rendimento: 8 a 10 porções



Veja também

GASTRONOMIA La Cozinha, do chef Hervé Witmeur, celebra 11 anos com festa e jantar assinado a seis mãos