ALMOÇO EXECUTIVO Restaurante Coco Bambu Derby, no Recife, tem cardápio de almoço a partir de R$ 39,90 Menu executivo é variado, com carne e frutos do mar, e é oferecido de segunda a sexta-feira

A filial Derby da rede Coco Bambu, na região central do Recife, está com cardápio de almoço executivo com pratosa partir de R$ 39,90.

As opções são servidas de segunda a sexta-feira. O restaurante oferece estacionamento gratuito de segunda a quinta. Disponibiliza ainda área kids sob supervisão de monitores e é pet friendly.

Os pratos do horário executivo do Coco Bambu Derby são focados em culinária nordestina, como a carne de sol do sertão, acompanhada de arroz de leite e queijo coalho assado na brasa - R$ 49,90.

Destaque entre os pescados, o filé de tilápia vem grelhado ao molho meunière, alcaparras, champignon e ervilhas, guarnecido com arroz de brócolis e legumes sai a R$ 59,90.

Já o Camarão Brasileirinho vem com o crustáceo, arroz e batata palha (R$ 69,90).

SERVIÇO

Coco Bambu Derby

Endereço: avenida Governador Agamenon Magalhães, 2132, Derby, Recife

Telefone: (81) 3038-7080

Instagram: @cocobamburecife





