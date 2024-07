Brownie de milho com goiabada: aprenda receita prática e faça em casa

A- A+

Tradicionalmente preparado com chocolate, o brownie é uma sensação entre os chocólatras. O bolinho é famoso por ter textura 'solada' e pela praticidade no preparo.



Seu primo blondie, como o próprio nome sugere, é feito com chocolate branco, e e menos conhecido do que o parente amado Brasil afora.

Hoje ensinamos uma receita de brownie bem diferentona: com milho e goiabada. A ideia do brownie de milho é da equipe de culinaristas da Fina, marca brasileira de farinha de trigo. Confere abaixo:



Receita

Brownie de milho com goiabada

Ingredientes:

1 lata de milho

½ xícara de leite

2 xícaras de chocolate branco picado

¾ de xícara de manteiga

2 xícaras de açúcar

4 ovos

1 colher de café de essência de baunilha

1 xícara de farinha de trigo tradicional

1 pitada de sal

½ xícara de farinha de milho fininha

1 colher de sopa de margarina

½ xícara de goiabada em cubos

Modo de preparo:

Escorra o milho e misture com o leite no liquidificador. Esprema até sair todo o caldo

Leve em fogo baixo até ficar parecendo um cural

Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria

Incorpore o açúcar, os ovos e a essência de baunilha

Acrescente o creme de milho frio com o sal e a farinha

Unte uma assadeira com margarina e farinha de milho

Coloque metade do conteúdo

Acrescente a goiabada em cubos e finalize com o restante do conteúdo

Leve para assar em 30 minutos em forno preaquecido a 18ºC

Tempo de preparo: 50 minutos

Rendimento: 6 a 8 porções

