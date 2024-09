A- A+

SHOPPING RECIFE Shopping Recife anuncia construção de Parque Gourmet em 2025; confira detalhes Ampliação do mall marcará os 45 anos do centro comercial e terá Saburó, Pedro Godoy e Biba Fernandes

Às vésperas de completar 45 anos de fundação - data que será cravada exatamente em 2025 - o Shopping Recife, o primeiro mall da Capital pernambucana, anunciou hoje (23), durante coletiva de imprensa, o plano de expansão que vai marcar a nova fase do empreendimento localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.





Chefs confirmados no Parque Gourmet: Saburó, Pedro Godoy e Biba Fernandes. Crédito: Divulgação

Há tempos ensaiando um fortalecimento do nicho gastronômico, com a realização de eventos temáticos, como as feiras de vinho, por exemplo, e a estruturação do Jardim Gastrô, na área externa do shopping, obviamente a ampliação dos serviços de life style do Shopping Recife 45 anos terá como um dos focos o segmento de restaurantes.

Um Parque Gourmet promete ser a grande vitrine dos novos investimentos em infra-estrutura, estimados na ordem de R$ 250 milhões, e que ainda contemplarão a construção de um polo médico - o Recife MedCenter.

O projeto de ampliação será implementado em etapas: em 2025, com mês provável setembro, o Parque Gourmet abrirá as portas, e, em 2027, será a ver do MedCenter.



Luz natural e paisagismo marcarão o Parque Gourmet do Shopping Recife. Crédito: Divulgação



Parque

Gourmet

Com área total de 6 mil m², o Parque Gourmet ficará nas imediações onde hoje é o Parcão e o Parque das Esculturas, e terá nove operações variadas. Dos nomes já confirmados estão André Saburó Matsumoto (Grupo Quina do Futuro), Pedro Godoy (Arvo, Omar, e Voar) e Biba Fernandes (Chiwake e Chicama).



De acordo com a direção do Shopping Recife, nomes e marcas de fora de Pernambuco não estão fora do radar.

O espaço, com três andares e 1,8 mil lugares distribuídos em salões internos, rooftop, ambientes ao ar livre e varanda, terá horários e entradas independentes do shopping. Luz natural e um projeto de paisagismo específico serão marcadores da ambientação do Parque Gourmet, o que em muito afastará a ideia de que você está em um 'restaurante de shopping'.

ESG

Ainda de acordo com a direção do Shopping Recife, o projeto assinado pelo estúdio de arquitetura europeu Broadway Malyan terá como prioridade agregar tecnologias sustentáveis à estrutura, como sistemas de captação e retardo de água pluvial, tratamento de água e esgoto, luz natural e banheiros equipados com sistemas a vácuo, para além da funcionalidade e da estética.



