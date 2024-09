A- A+

SOBREMESA Dia do Sorvete: saiba qual é o sabor favorito dos brasileiros, segundo pesquisa Levantamento da empresa Ticket aponta as preferências dos consumidores do Brasil quando o assunto é sorvete

O Dia do Sorvete é celebrado nesta segunda-feira (23). Que a sobremesa gelada é amada em todo o País todo mundo sabe, mas qual será o sabor favorito entre os brasileiros?

Uma pesquisa realizada com quase duas mil pessoas pela Ticket, empresa de benefícios corporativos, mostra que a resposta é um tanto previsível. O chocolate foi o sabor mais mencionado pelos ouvidos, com 34% dos votos.

Curiosamente, a segunda colocação, com 27%, foi para o pistache, que se popularizou no Brasil recentemente como ingrediente de diferentes receitas. Logo em seguida, aparecem os sabores baunilha, com 20%, e morango, com 19% dos votos.



Criado em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), o Dia do Sorvete tem o objetivo de incentivar o consumo da sobremesa no Brasil. A data escolhida coincide com o segundo dia da primavera, marcando o início das altas temperaturas.

Veja também

CASACOR PE 2024 CasaCor PE 2024: conheça os restaurantes da mostra de arquitetura e design