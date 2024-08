A- A+

SORVETE Sorvete tailandês: Ice Cream Roll inaugura filial no Shopping Recife O quiosque será no Shopping Recife, na Zona Sul da Capital pernambucana

O chamado sorvete tailandês, também conhecido como sorvete na chapa - servido em formato enroscado, depois de ser espalhado em uma chapa gelada, vai ganhar mais um ponto no Recife.

A rede Ice Cream Roll vai inaugurar o terceiro quiosque em Pernambuco, dessa vez no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana.



A abertura está prevista para o dia 3 de setembro. A unidade ficará no Piso 1 do shopping, perto da Le Biscuit.

Sorvete

na chapa

O sorvete na chapa é preparado na frente do cliente em uma chapa de metal climatizada a menos de 25ºC, o que proporciona congelamento da massa em 2 minutos: a mistura é espalhada em uma fina camada na chapa e o sorvete fica pronto em formato de rolinhos.



A sobremesa gelada é preparada com uma base de leite misturada com frutas, chocolates e cremes.

Os principais sabores do sorvete na chapa da rede são Ninho, Oreo, framboesa, pistache, Ferrero Rocher, floresta negra, fresh lemon e merengue. O quiosque ainda venderá milk-shake, sundae e sorvetes recheados com pistache e Nutella.

Mais informações: @icecreamrollbr



