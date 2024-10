A- A+

VINHO Wine Concept Brasil começa a distribuir os vinhos chilenos da Viña Morandé Distribuidora baseada no Recife nasceu em Portugal e tem no portfólio

Participando da feira Prowine São Paulo até amanhã, 3 de outubro, no Expo Center Norte, na capital paulistana, a distribuidora Wine Concept Brasil apresenta a mais nova marca do seu portfólio: a chilena Viña Morandé.

Fundada em 1996 por Pablo Morandé, um dos principais nomes da região da Vale de Casablanca, a vinícola carrega uma história de inovação, pioneirismo e excelência no Chile.

A Wine Concept Brasil atuará com a Viña Morandé nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Piauí, Sergipe e Pará.



Com matriz em Recife (PE) e filiais em diversas outras capitais, a distribuidora de origem portuguesa atua há cinco anos no Brasil com vinhos exclusivos.

"É muito importante ter uma marca forte e já reconhecida pelo público consumidor de vinhos em nossa carteira. Chegamos a cinco anos da nossa empresa com uma seleção de rótulos de qualidade, adequados a vários públicos e a vinda da Viña Morandé só reforça nosso posicionamento e atuação no mercado", destaca Marcos Oliveira, CEO da Wine Concept Brasil.

Precursora em plantio de alta densidade e uma das primeiras a resgatar terroirs e técnicas ancestrais de vinificação, Viña Morandé coleciona mais 1500 reconhecimentos internacionais nas principais mídias especializadas do mundo.



Em 2022, foi eleita a melhor vinícola do Chile pelo Guia Descorchados e só em 2024, seu ícone House of Morandé recebeu 95 pontos no Decanter World Wine Awards e 98 pontos no Guia Descorchados.

