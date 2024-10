A- A+

GASTRONOMIA INTERNACIONAL Noite especial com Paella e música ao vivo no Quiosque 51 nesta quinta (3) A chef recifense Bárbara Vieira irá preparar o prato e o saxofonista Gilberto Reis irá embalar a noite

Uma experiência com gastronomia de origem valenciana e música ao vivo, na orla de Boa Viagem. É o que promete o Quiosque 51 para esta quinta (3), às 19h.

A noite contará com a presença da chef Bárbara Vieira, que vai preparar uma paella tradicional, enquanto o público será embalado pelo som do saxofonista Gilberto Reis, músico que já dividiu palco com nomes como Almir Rouche, Dinah Santos e Sergynho Pimenta.

Pernambucana de Recife, a chef Bárbara Vieira é personal chef, idealizadora do restaurante Meraki Poke, chef de cozinha do Palácio do Campo das Princesas e do Instituto César Santos.

SERVIÇO

Paella ao vivo com chef Bárbara Vieira + Saxofonista Gilberto Reis

Quando: Quinta-feira (3), às 19h

Onde: Quiosque 51 - Av. Boa Viagem, s/sn, Boa Viagem (próximo ao Parque Dona Lindu) - Recife

Reservas esgotadas

Informações: @quiosque51



Veja também

Sabores Confeitaria do Oliveira leva réplica da casa de Mestre Vitalino para a HFN 2024