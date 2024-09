Dia Mundial da Paella: saiba algumas curiosidades sobre o tradicional prato espanhol

A- A+

Impossível falar da cultura gastronômica espamnhola sem mencionar a Paella, um dos pratos mais representativos daquele país. Nesta sexta-feira, 20 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Paella. O Paellas Pepe, restaurante tradicional de São Paulo, trouxe algumas curiosidades sobre a iguaria.

Origem do prato

A paella é mais do que apenas um prato, mas um verdadeiro patrimônio cultural da Espanha. Originário da região de Valência, surgiu como um prato dos camponeses, que utilizavam ingredientes frescos e locais, como como carnes de coelho, lebre, caracóis, vegetais e arroz, além do açafrão.



Com a popularização do prato foram acrescentados os frutos do mar, ao longo dos séculos, a receita evoluiu, e hoje existem diversas variações que incluem carne de frango, linguiça e até versões vegetarianas.

A palavra “paella” se refere à grande panela rasa e redonda em que o prato é preparado, e não ao prato em si. A tradição de cozinhar a paella em fogo aberto, misturando os ingredientes lentamente, é o que garante o sabor marcante e a textura perfeita do arroz.

Paella no Brasil

O prato conquistou o paladar da população brasileira e se tornou popular em eventos, festas e reuniões familiares. Em São Paulo, o Paellas Pepe é um dos grandes responsáveis por esse reconhecimento no estado de São Paulo, se consagrando por sua dedicação à autêntica culinária espanhola.

“A paella está na nossa família desde a chegada do Pepe no Brasil em 1953, todos os domingos a receita dele era preparada e ao longo dos anos foi crescendo, ao ponto de transformarmos o quintal da casa da família em restaurante para receber todos os apaixonados pela paella”, conta Fabio Benedetti chef e sócio do Paellas Pepe.

A casa apresenta o prato com preparo artesanal, que pode ser acompanhado de perto pelos clientes, proporcionando uma verdadeira imersão na tradição espanhola. Essa conexão entre cozinha e cliente é um dos motivos pelos quais o restaurante é uma referência na cidade de São Paulo.

Para aqueles que desejam desfrutar dessa experiência no conforto de casa, o Paellas Pepe oferece um serviço de delivery.



Para mais informações ou reservas, basta entrar em contato nos seguintes canais: o site oficial, o telefone (11) 3798-7616 ou WhatsApp (11) 95219-0265.

