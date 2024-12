A- A+

Natal dos Correios Papai Noel dos Correios realiza primeira entrega de presentes para crianças de escola no Recife Quase 70 alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nova Aurora, na Bomba do Hemetério, receberam presentes

A chegada do mês de dezembro carrega uma mística no imaginário de muitas crianças, especialmente pela chegada do Natal, que costuma ser marcada pela entrega de presentes para os pequenos.

E, nesta quinta-feira (5), algumas dessas crianças já conseguiram sentir o gostinho da data comemorativa se aproximando. Foram os 67 alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nova Aurora, localizada na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, que receberam presentes do Papai e da Mamãe Noel dos Correios.

A ação aconteceu no auditório da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (Efer), na Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana, e foi a primeira entrega de presentes da campanha Papai Noel do Correios neste ano.

"A campanha Papai Noel dos Correios é a maior campanha de Natal do país. É uma campanha muito importante para os Correios e para toda a nossa nação. São 35 anos de existência", destacou o superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos.

Ricardo Santos, superintendente estadual dos Correios. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A campanha conta com a parceria da Prefeitura do Recife desde 2014. Na ocasião, a gerente de Educação Infantil e Anos Iniciais, Ana Cristina Avelar, ressaltou a importância da ação para além do recebimento de presentes das crianças.

"Essa parceria tem sido uma trajetória muito bacana e que a cada ano vem se fortalecendo. O impacto disso é poder promover, fortalecer nossas crianças no sentimento de solidariedade. Então a campanha tem toda essa conjuntura de mobilização social, e a gente trabalha essa formação cidadã", disse.

Entrega de presentes

O momento mais esperado pelas crianças, sem dúvida, era o recebimento dos presentes. Mas, antes disso, elas recepcionaram o Papai e a Mamãe Noel com muita alegria e fizeram um show à parte, cantando músicas natalinas.

Depois do espetáculo mirim, o momento chegou. Bonecos, carros, bolas e até uma bicicleta, que foi o presente de Gabriel Rodrigues, de 10 anos, que revelou estar bastante ansioso para andar.

Gabriel Rodrigues, 10 anos, recebe bicicleta do Papai e da Mamãe Noel dos Correios. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Thaís Pietra, de 6 anos, foi outra criança que aproveitou bastante o momento e que curtiu o skate, presente que havia pedido.

"Foi muito bom hoje, estou muito feliz. Eu amo brincar de skate", confessou a pequena.

Indo para uma linha mais digital, Lucas Gabriel, também de 6 anos, ficou bastante entusiasmado após receber um tablet.

"Pedi um tablet porque eu posso jogar qualquer coisa. Gostei muito", disse o jovem.

Para Socorro Melo, a Mamãe Noel da ação há sete anos, que também trabalha nos Correios, a alegria das crianças foi fruto de um trabalho conjunto.

"Estivemos aqui realizando o sonho de crianças, que foi de uma união entre os funcionários dos Correios, a sociedade, as empresas parceiras, a imprensa. Mais sonhos virão, porque está chegando o Natal", disse.

Mamãe Noel dos Correios. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Como doar

Em Pernambuco, até o momento, mais de 10 mil cartas foram recebidas e mais de 5 mil ainda precisam ser adotadas. Os pedidos mais frequentes incluem bonecas, carrinhos de controle remoto, bicicletas, patins, patinetes e materiais escolares.

O prazo para adoção das cartinhas - nas agências participantes ou no site da campanha - e entrega dos presentes segue até o próximo dia 20 de dezembro em todo o estado. Madrinhas e padrinhos podem entregar os presentes em qualquer agência dos Correios.



Campanha

O Papai Noel dos Correios é uma das maiores e mais tradicionais ações natalinas do Brasil e completa 35 anos em 2024.

Para fazer a magia acontecer, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de Natal das crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

