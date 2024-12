A- A+

RECIFE Bazar Pro Bem: 9ª edição acontece nesta sexta (6) e sábado (7), na Casa Zero, no bairro do Recife Toda a verba arrecadada com a comercialização das peças na 9ª edição do Bazar Pro Bem será destinada aos projetos sociais da Casa Zero, Rede Muda Mundo e Amor ao Pet

O Bazar Pro Bem chega para mais uma edição e oportunidade de espalhar amor e solidariedade para quem mais precisa. A iniciativa, que está na 9ª edição, acontece nesta sexta-feira (6) e sábado (7), das 9 às 19h, na Casa Zero, na rua do Bom Jesus nº 237, no bairro do Recife. O acesso ao Bazar é gratuito e aberto ao público em geral.

O Bazar reúne peças como roupas femininas e masculinas, sapatos, bolsas e acessórios de diversas marcas famosas, que foram doadas para ajudar à causa nobre.

A ação é fruto do espírito solidário das amigas Mary Berenstein, Ana Lucia Caribé, Karina Berenstein, Helena Ribemboim, Andrea Engelberg e Claudia Zisman, que uniram forças com o empreendedor social, Fábio Silva, gestor da Casa Zero.

Toda a renda arrecadada com a comercialização das peças na edição deste ano será destinada aos projetos sociais da Casa Zero, Rede Muda Mundo e Amor ao Pet. Além disso, neste ano, o evento conta com a parceria do Ária Social, que trará produtos da Casa de Maria.

As edições presenciais do Bazar Pro Bem já garantiram assistência para várias instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Desde o início, nossa ideia é dar um pouco de amparo a essas pessoas que estão desprotegidas. Resolvemos nos unir e pedir ajuda aos amigos que contribuem com suas doações. São artigos que estão em bom estado de uso e até mesmo outros que foram adquiridos e sequer foram usados. É uma maneira que encontramos de ajudar o próximo e ainda estimularmos a cultura do desapego”, enumera Mary Berenstein, uma das idealizadoras do Bazar.

