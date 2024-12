A- A+

PRÊMIO MasterCana N/NE premia quem se destacou no setor sucroenergético ao longo do ano Evento, nesta quinta-feira (5) no Recife, vai reunir lideranças empresariais e políticas, técnicos e especialistas do agronegócio bioenergético

O Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2024 vai reunir, nesta quinta-feira (5) à noite no Recife, lideranças empresariais e políticas, técnicos e especialistas do setor sucroenergético para homenagear os nomes e iniciativas que se destacaram nas duas regiões ao longo do ano. O evento, promovido pela ProCana Brasil, será no Spettus Premium, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, às 19h30.

O prêmio reconhece o mérito das organizações e pessoas que buscam o aprimoramento tecnológico socioeconômico e sustentável do agronegócio bioenergético. É o mais cobiçado pelos players do setor e tem como objetivo impulsionar boas práticas e promover a troca de experiências entre os agentes do mercado.

Na edição deste ano as categorias são Liderança Política do Ano, Os Mais Influentes da História, Mulheres mais Influentes, Os Mais Influentes do Setor, Top Marcas e Usina/Destilaria do Ano. De acordo com o CEO da ProCana Brasil, Josias Messias, entre os premiados como Liderança Política do Ano está o senador Fernando Dueire (MDB), que integra a Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde. Os nomes dos outros agraciados é surpresa e só serão anunciados no evento.

A categoria Os Mais Influentes do Setor é subdividida em oito áreas distintas (Alta Direção, Agroindustrial, Finanças, Tecnologia & Inovação, Agrícola, Produtores de Cana, Industrial e Agroindustrial).

Já a Categoria Usina/Destilaria do Ano também é subdividida em áreas: Responsabilidade Empresarial (Gestão), Comercial & Logística (Performance), Manejo Varietal (Tecnologia & Inovação), Programas de Qualidade e Produtividade (Gestão), Automação Agrícola (Tecnologia & Inovação), Manutenção Automotiva (Gestão); Produção de Açúcar (Gestão) e Logística Agrícola (Tecnologia & Inovação).

“Poucas atividades são tão sustentáveis quanto as bioenergéticas, a produção de etanol, açúcar e bioenergia. Usinas por natureza são ESG (sigla em inglês que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização) porque são altamente demandantes de capital, de mão de obra e de tecnologia. Portanto, só com ESG para que sejam competitivas. Nesse sentido, o MasterCana contribui premiando tanto as pessoas quanto as organizações que promovem a sustentabilidade”, destacou Josias Messias.

Antes de justificar o papel relevante das tecnologias para o mercado e como o uso eficiente delas é um ponto importante no prêmio, Messias esclarece que o setor fornece commodities e, por isso, ele não faz preço, faz custo.

A única forma de reduzir custos é então, segundo ele, com inovação, Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), inserção de tecnologias atualizadas, contemporâneas, de preferência tecnologias que, de fato, sejam de ponta, não apenas nas áreas agrícola e industrial, mas também na de gestão.

“O prêmio reconhece as tecnologias que se destacaram como inovações mais importantes que agregam mais valor na cadeia, na atividade bioenergética”, lembrou.

Antes da festa de premiação, a ProCana Brasil promove, a partir das 8h ao meio dia, no Grand Mercure Recife, em Boa Viagem, o Workshop Usinas de Alta Performance – Nordeste 2024, que reunirá grandes nomes do setor para compartilhar experiências, apresentar soluções tecnológicas e discutir as últimas tendências que estão revolucionando a indústria sucroenergética.

A programação inclui apresentações de cases de usinas que ilustram avanços práticos em áreas como inteligência digital, otimização em tempo real, preditiva inteligente, segurança cibernética e colheita mecanizada em encostas.

“São cases que mostram como as usinas implementam ferramentas que desdobram a inteligência imaginativa, das equipes e organizacional em inteligência operacional, otimizando operações agrícolas e industriais e tornando as usinas mais eficientes”, explica Josias.

O primeiro painel do dia será comandado pelo próprio Josias Messias, que vai falar sobre “Inteligência Digital como Competência e Fator de Competitividade nas Usinas”. Com o objetivo de fomentar a adoção de práticas inovadoras e eficientes, a ideia com o workshop é também promover momentos para networking, permitindo a troca de conhecimentos entre CEOs, diretores e especialistas do setor.

Veja também

Santos Dumont Ministério vai avaliar "pequena ampliação" de passageiros no Santos Dumont a pedido da Infraero