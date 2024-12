Workshop apresenta soluções inteligentes para o setor bioenergético no Nordeste

A- A+

O Workshop Usinas de Alta Performance – Nordeste 2024 (#UAPNE24) será realizado no dia 5 de dezembro, das 8h às 12h, no Grand Mercure Recife Boa Viagem, em Recife (PE). O evento, exclusivo e gratuito para profissionais de usinas e produtores de cana, abordará soluções inovadoras e inteligência digital no setor bioenergético, com foco especial nas demandas do Nordeste.

De acordo com Josias Messias, CEO do Grupo ProCana e Pró-Usinas, o setor bioenergético nordestino enfrenta desafios significativos, mas também se destaca pela aplicação de inteligência nas operações. “O setor canavieiro e bioenergético no Nordeste é extremamente pressionado a ter resultados, especialmente devido às dificuldades naturais da região, como as condições edafoclimáticas. É um setor que, literalmente, tem que tirar leite de pedra – ou cana, açúcar e etanol das encostas do ambiente”, afirma.

Josias ressalta que, diante das mudanças climáticas e da crescente volatilidade do clima, a busca por eficiência se torna ainda mais urgente. “Um exemplo disso está em algumas regiões do Nordeste, onde a maior parte sofre com seca neste momento. Por isso, o setor precisa cada vez mais agregar inteligência – na operação, na gestão e nas atividades bioenergéticas."

O workshop terá como objetivo principal apresentar cases práticos de gestão inteligente e ferramentas que potencializam a eficiência das usinas. “São cases que mostram como as usinas implementam ferramentas que desdobram a inteligência imaginativa, das equipes e organizacional em inteligência operacional, otimizando operações agrícolas e industriais e tornando as usinas mais eficientes”, explica Josias.

Programação

7h30 – Welcome Coffee e Abertura

8h00 – Inteligência Digital como Competência e Fator de Competitividade nas Usinas

Josias Messias, CEO da ProCana Brasil & Pró-Usinas

8h20 – Case Usina Caeté: Pioneirismo na Otimização em Tempo Real em Usinas no Nordeste

André Enders, gerente de manutenção mecânica do Grupo Carlos Lyra

8h40 – Case USJP: Otimização em Tempo Real na Cogeração e Processos

Eduardo Jorge Maia Saldanha, gerente industrial da Usina São José do Pinheiro (USJP)

9h00 – Preditiva Inteligente: Cases e Resultados do Monitoramento Online em Usinas

José Guilherme Baggio Amuchastegui, CEO da Tebe Sensores

9h20 – Case São José Agroindustrial: Otimização em Tempo Real na Cogeração e Processos

Kléber Albuquerque, diretor agroindustrial da São José Agroindustrial

9h40 – Coffee Break & Networking

10h20 – Case Agrovale: Gestão da Qualidade Agrícola em Tempo Real

Felipe Vitturi, coordenador de qualidade agrícola na Usina Agrovale

10h40 – Case UsiBan: Uma Nova Era de Segurança e Controle nas Operações Agrícolas

Eric Grava, gerente de TI da UsiBan

11h00 – Case Central Açucareira Santo Antônio: Logística, Apontamento, Telemetria e Roteirização Inteligentes nas Operações Agrícolas

Roderick Alex Luna da Silva, analista de sistema e coordenador do COA na Central Açucareira Santo Antônio

11h20 – Painel Benchmarking sobre Colheita Mecanizada em Encostas

Moderador: Kléber Albuquerque, diretor agroindustrial da São José Agroindustrial

Palestrantes: Heleno de Barros (Grupo EQM) e Hugo Cavalcanti (Grupo JB)

12h00 – Encerramento e Networking

Inscrições

As inscrições para o workshop podem ser realizadas neste link. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Suelen Moura pelo telefone +55 16 98102-5222 ou pelo e-mail [email protected].

O evento promete ser uma oportunidade única para profissionais do setor bioenergético compartilharem experiências e explorarem soluções inovadoras que atendam às demandas específicas do Nordeste.

