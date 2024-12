A- A+

Zona Sul Natal Consolação: comunidades da Zona Sul do Recife se unem para realização de ato de Natal especial Além do espetáculo infantil, o Natal Consolação tem como meta arrecadar 250 caixas de chocolates, brinquedos e alimentos até o dia 15 de dezembro. As doações serão destinadas às famílias das comunidades participantes. Veja como doar e ser um voluntário

No dia 21 de dezembro, às 18h, o "Natal Consolação" reunirá 250 pessoas das comunidades 8 de março, em Setúbal, e Tijolinho, na Imbiribeira, ambas da Zona Sul do Recife, para uma celebração que mescla solidariedade e o verdadeiro espírito natalino. Crianças, incluindo refugiadas venezuelanas, estão ensaiando desde novembro para a realização de um ato de Natal especial, que promete emocionar a todos os presentes.

Além do espetáculo infantil, o projeto tem como meta arrecadar 250 caixas de chocolates, brinquedos e alimentos até o dia 15 de dezembro. As contribuições são destinadas às famílias participantes, garantindo que cada uma receba um pouco mais de conforto e alegria durante o Natal.

“Estamos com o projeto 'Caixas de Natal' nos condomínios de Setúbal, onde instalamos pontos de coleta nas portarias. Contamos com o apoio da comunidade para alcançar esse objetivo”, acrescenta Maurício.

Os ensaios acontecem duas vezes por semana, às terças e quintas, com a colaboração de voluntários do renomado grupo instrumental Sagrama, que já concorreu ao Grammy Latino em 2017.

Crianças, incluindo refugiadas venezuelanas, estão ensaiando desde novembro para a realização de um ato de Natal especial, que promete emocionar a todos os presentes. Foto: Divulgação.

“Ver o brilho nos olhos daquelas crianças durante os ensaios é algo que não tem preço. Elas são muito empolgadas, especialmente com as batinhas que usarão na apresentação deste ano”, comenta Maurício Amazonas, um dos organizadores do evento.

O jantar coletivo, que encerrará a festividade, também depende de doações. Qualquer pessoa pode colaborar com alimentos ou outros itens que possam tornar a noite ainda mais especial para as famílias.

Como ajudar?

As doações podem ser feitas até dia 15 de dezembro. Para mais informações, ou para quem tiver interesse em se tornar um voluntário no evento, o contato pode ser feito através do telefone: 81 9.9635.5032.

