PROJETO SOCIAL Aria Social encena "Concerto de Natal 2024" neste final de semana Apresentações ocorrem no Instituto Ricardo Brennand

O projeto Aria Social encena o seu “Concerto de Natal 2024” neste sábado (7) e domingo (8), em duas sessões diárias, às 17h30 e às 19h30. As apresentações ocorrem na área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea.

Realizado pelo terceiro ano consecutivo, o musical conta com um repertório de clássicos natalinos, unindo música e dança. Com direção geral de Cecília Brennand, bailarina e presidente do Aria, o espetáculo é baseado na simbologia da festividade.

O concerto revela a preparação para a Noite de Natal, com a aparição da Estrela de Belém, guiando os três Reis Magos até o local do nascimento do Menino Jesus. O evento representa o encerramento das atividades do projeto social em 2024.

Sobem ao palco para encantar o público 78 artistas ligados ao projeto. 28 músicos, 44 bailarinos-cantores e seis solistas. Ana Emília Freire responde pela direção artística e coreografia do espetáculo. Já a maestrina Rosemary Oliveira assina a direção musical e a regência.

O musical natalino tem patrocínio do Bradesco, Um Telecom, Logos Serviços, Tintas Iquine e Grupo Parvi. A renda adquirida com a venda de ingressos será toda revertida para o próprio projeto social.

Serviço:

Concerto de Natal 2024 do projeto Aria Social

Quando: Sábado (7) e domingo (08), às 17h30 e 19h30

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Ingressos a partir de R$ 50, à venda pelo Guichê Web

