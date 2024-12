A- A+

HUMOR "Toda Cidade Tem": espetáculo reúne Jeison Wallace e Flávio Andradde Peça terá apresentação no Teatro do Parque nesta quarta-feira (4), às 20h

Flávio Andradde e Jeison Wallace se unem em “Toda Cidade Tem”. O espetáculo será apresentado no Teatro do Parque, nesta quarta-feira (4), às 20h.

Os dois nomes do humor pernambucano dividem o palco em uma noite de esquetes, stand-up comedy e interação com a plateia. Situações que representam bem qualquer cidade brasileira inspiram as piadas.

Além de sua icônica Cinderela, Jeison vive em cena outras personagens, como Barbosinha, Vovó e Chupyson. Já Flávio encarna figuras típicas do cotidiano, sempre com um toque de stand-up.

Serviço:

Espetáculo “Toda Cidade Tem”

Quando: nesta quarta-feira (4), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 45, à venda no site Ingresso Digital

Instagram: @blablaproducoes





