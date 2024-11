A- A+

BAIRRO DO RECIFE Caixa Cultural Recife: Zezé Motta e aula-espetáculo com Maestro Duda integram agenda de dezembro Oficinas, exposição e espetáculo teatral também integram a programação do equipamento cultural em dezembro

Do cinema, do teatro e da televisão, e também dos palcos de música. E é exatamante com esta última faceta que Zezé Motta desembarca no Recife, nos próximos dias 19 e 20 de dezembro, para o show "Zezé Motta canta Caetano - Coração Vagabundo".



A apresentação integra a agenda de dezembro com shows, espetáculos, exposições e atividades da Caixa Cultural Recife, equipamento localizado no Bairro do Recife.

A agenda foi divulgada no Instagram do equipamento cultural. Na publicação consta, ainda, que informações sobre "datas de abertura de inscrições e vendas/distribuição de ingressos" serão divulgadas em breve.









Caixa de Natal

E será com a 10ª edição da Caixa de Natal, com participações especiais do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença e do instrumentista Hamilton de Holanda, que o equipamento abre a agenda do derradeiro mês de 2024.



O espetáculo, gratuito, será apresentado das janelas e varandas do espaço. Além de Alceu e de Hamilton, o Coral Caixa de Natal também integra a cantata.

Maestro Duda

Aula-espetáculo com o Maestro Duda é outro destaque na programação.



A obra "Uma Visão Nordestina", composição assinada pelo maestro, será apresentada ao público tendo como mote o seu processo de criação do projeto.



O encontro acontece na quinta-feira (5). No mesmo dia e no dia seguinte, na sexta-feira 6 de dezembro, o espetáculo homônimo ganha o palco da Caixa Cultural Recife.



Idealizado por Duda, a apresentação ganha as interpretações dos atores Íris Campos e Sóstenes Vidal. A idreção é de Eron Villar e produção de Pedro Castro.



Zezé canta

Caetano

Conhecida (e consagrada) no universo artístico da televisão, do teatro e do cinema há mais de cinco décadas, Zezé Motta se apresenta ao público do Recife como intérptete do cantor e compositor Caetano Veloso.



Com o show "Zezé canta Caetano - Coração Vagabundo", Zezé passeia pelo repertório do artista baiano em suas diferentes fases na Música Popular Brasileira.



Foi em "Pecado Original", no final da década de 1970, que Zezé enveredou pela obra de Caetano para o LP "Zezé Motta", pela Warner.



Tal qual, Zezé foi inspiração para o clássico "Tigresa", de Caetano, de acordo com o próprio.

Para o show no Recife, Zezé Motta se apresenta no formato voz e piano, em meio a um cenário intimista e canções como "Luz do Sol", "O Ciúme", "Odara", "Sampa" e, claro, "Tigresa", entre outros.



Veja agenda de dezembro

na Caixa Cultural Recife

Domingo, 1º de dezembro

- Caixa de Natal, com Alceu Valença e Hmailton de Holanda; gratuito



Quarta-feira, 4 de dezembro

- Mostra de Cinema PEBA



Quinta-feira, 5 de dezembro

- Aula-espetáculo com Maestro Duda



Quinta (5) e Sexta-feira, 6 de dezembro

- Show "Maestro Duda - Uma Visão Nordestina"

Sábado, 7 de dezembro

- Cantata de Natal da Orquestra Criança Cidadã



Domingo, 8 de dezembro

- Oficina de Pintura em 3D com Materiais Recicláveis



Terça-feira, 10 de dezembro

- Abertura da exposição "World Press Photo 2024"



Quinta-feira, 12 de dezembro

- Oficina de Máscaras da Cultura Pernambucana (on-line)



De quarta (11) a Sábado (14)

- Espetáculo "Três Luzes, com a atriz Cássia Damasceno



Domingo, 15 de dezembro

- Oficina de Desenho e Movimento



Quarta-feira, 18 de dezembro

- Oficina Estêncil em Pano de Prato (público 60+)

Quinta (19) e Sexta-Feira, 20 de dezembro

- Show "Zezé Motta canta Caetano - Coração Vagabundo"

Sábado, 20 de dezembro

- Oficina "Relicário Natalino"



Domingo (21) e Segunda-feira, 22 de dezembro

- Oficina "Vídeo Mobile - Audiovisual para Smartphones"

