AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem de show de Ney a exposição sobre Ariano Suassuna Fim de semana também tem entre os destaques a abertura do Ciclo Natalino do Recife, em Boa Viagem e a Caixa de Natal, no Bairro do Recife

Com o pé em dezembro mas ainda em novembro, a agenda cultural do fim de semana no Recife vai de frevo, de samba, de Zezé di Camargo e também de Ney Matogrosso.



Passa ainda pelo brega, pelo forró e pela abertura do Ciclo Natalino, com Cultura Popular na Zona Sul e cantata no Bairro do Recife.



Se vai rolar teatro? Além do Festival Recife de Teatro Nacional, que segue em teatros e espaços da cidade até este domingo (1°), tem Mônica Martelli de volta com "Minha Vida em Marte".



Ah, sobre exposições... Que tal "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" no RioMar Shopping?



Bora?

SHOWS E EVENTOS

Recife Comedy Club

Com Tiago Saturno, Bruno Alves, Júlio Galvão, Davi Villa Real e Luís Titoin

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 20h

Onde: Rua Tomazina, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @recifecomedyclub

"Tim Faltou Mas Tudo Ben"

Com Silvério Pessoa e Aluísio Maluf

Quando: Sexta-feira (29), às 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899

Samba da Pitomba - Canta Reinaldo

Quando: Sexta-feira (29), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @sambadapitomba

Pablo, Zezé Di Camargo e Cavaleiros do Forró

Quando: Sexta-feira (29), às 22h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: 981) 3427-7501

Brega Friday

Com Faringes da Paixão e Kelvis Duran

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fregerecife

Brega na Occa

Com O Quartinho, Passarinho e Sistema Brega de Som

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @fogodeocca

Rock na Cidade

Raimundos Cover & Beth Balanço & Generators & Lourinha Bombril

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 21h

Onde: Downtow ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações/Reservas: (81) 9 8954-2855

Bora Dançar Forró

Com Damião Mota e convidados, e DJ Eic Clapton

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 21h

Onde: Cálidus Dancing Bar - Av. Rio Branco, 66, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @boradancar.oficial

"Araras, Leões e Capivaras", show de lançamento do EP de Lauro

Quando: Sexta-feira (29), às 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudantes Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: @lauro________

Raulberto e Odaluna celebram Raul Seixas

Com participação de Victor Camarote e Marcos Santana

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 21h

Onde: Mal Dita Pub - Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife

Ingressos R$ 20 via Sympla ou PIX no local

Informações: @bandaraulberto // @odaraluna

Sorriso Maroto com a turnê "As Antigas"

Quando: Sábado (30), às 21h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 no site Ingresse

Informações: (81) 4042-8400

Samba de Jorge

Quando: Sábado (30), a partir das 16h

Onde: Deck Capibaribe - Rua Delfim, 248, Brasília Teimosa

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @deckcapibaribebar

Encontro Floriterárias

Com o livro "A Cor Púrpura", de Alice Walker

Quando: Sábado (30), às 14h30

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Festa do Morro

Com show de Almir Rouche

Quando: Sábado (30), às 21h30

Onde: Morro da Conceição, Casa Amarela

Acesso gratuito

Colgate Clássicos

"Recife Cidade da Música", com Maestro Forró e a Orquestra da Bomba do Hemetério, e Elba Ramalho e Flaira Ferro como convidadas

Quando: Domingo (1º), às 16h

Onde: Parque da Macaxeira

Acesso gratuito

Informações: @orquesta_no_parque



Espetáculo Caixa de Natal

Com Hamilton de Holanda, Alceu Valença e Coral Caixa de Natal

Quando: Domingo (1°), a partir das 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixadenatal // @caixaculturalrecife



Abertura do Ciclo Natalino do Recife

Com Antonio Nóbrega e Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Domingo (1°), às 18h

Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n

Acesso gratuito

TEATRO

Espetáculo cênico-sonoro "Se Eu Fosse Malcolm?"

Com Eron Villar e DJ Vibra

Quando: Sexta-feira (29), às 19h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @seeufossemalcolm

"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli

Quando: Sábado (30), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 75 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

23º Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: até 1º de dezembro

Onde: Teatro do Parque, Hermilo Borba Filho, Barreto Júnior, Santa Isabel e Luiz Mendonça, além de Paço do Frevo, Rua da Aurora e Parques da Macaxeora e Tamarineira

Acesso solidário com 1Kg de alimento não-perecível

Informações: @culturadorecife

EXPOSIÇÕES



Museu das Ilusões

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

"Carnaval Estado de Saudade"

Exposição individual do artista pernambucano Eduardo Gaudêncio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Informações: @casaestacaodaluz

CINEMA

"Moana 2"

SINOPSE: Após receber um chamado inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar pelos mares distantes da Oceania e entrar em perigosas águas perdidas para viver uma aventura sem precedentes. Direção: David G. Derrick Jr.

"O Clube das Mulheres de Negócios"

SINOPSE: Ambientado em um mundo onde os estereótipos de gêneros são invertidos, mulheres ocupam posições de poder que normalmente são ocupadas por homens, e homens cumprem os papéis de serem socialmente submissos. Direção: Anna Muylaert

"Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome É Edy Star - O Filme"

SINOPSE: Edy Star, o pioneiro do Glam no Brasil, tem uma trajetória marcada por glamour e polêmica. Ícone da contracultura underground brasileira, o documentário revela sua personalidade libertária e inovadora. Com histórias inéditas da música brasileira por meio de depoimentos de artistas e músicos como Caetano Veloso, Zeca Baleiro e DJ Zé Pedro. Direção: Fernando Moraes

"Ainda Estou Aqui" - ESTREIA NO CINEMA DA FUNDAJ

SINOPSE: Fernanda Torres e Selton Mello estrelam novo filme. Na trama, os Paiva — Rubens, Eunice e seus cinco filhos — vivem no Rio de Janeiro, no início dos anos 1970, com o país enfrentando o endurecimento da ditadura militar. Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece e Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva. Direção: Walter Salles

