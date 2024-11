A- A+

Natal Caixa de Natal leva cantata ao Marco Zero, neste domingo (1º) Apresentação terá participações especiais do cantor e compositor Alceu Valença e do instrumentista Hamilton de Holanda

O espetáculo Caixa de Natal, promovido pela Caixa Cultural Recife, abre as comemorações do ciclo natalino na Capital pernambucana, neste domingo (1º), às 18h, apresentando as participações especiais do cantor e compositor Alceu Valença e do instrumentista Hamilton de Holanda.



Esta será a 10ª edição do projeto, que foi recentemente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e já se consolida como tradição do ciclo natalino do Recife. A apresentação é gratuita e a organização estima receber cerca de 100 mil pessoas para assistir à cantata.



“Domingo tem Caixa de Natal na minha amada cidade do Recife. O ensaio com as crianças foi extraordinário. A emoção vai ser bonita demais. Já estou esquentando os dedos e o coração pra esse grande acontecimento”, escreveu Hamilton de Holanda na legenda de um vídeo em seu perfil do Instagram.

Alceu Valença também deu o seu recado chamando os fãs para a apresentação em suas redes sociais. “É um evento maravilhoso e convido todos vocês. Grande abraço!", convidou.

A Caixa de Natal

A cantata, realizada nas janelas e varanda da Caixa Cultural Recife, na Praça do Marco Zero, reúne crianças e jovens do Coral Caixa de Natal, que interpretam clássicos natalinos e canções populares da cultura nordestina.

Para esta edição, o coral receberá nove coralistas adultos que integraram as primeiras edições do evento, formando um coral misto de 40 vozes conduzidas pelos regentes Gilvan Lucas e Bruna Renata.

O Caixa de Natal é realizado após dez meses de trabalho de dezenas de profissionais que realizam a pesquisa de repertório, composição dos arranjos, ensaios musicais e de coreografias, desenvolvimento de figurino, divulgação e a apresentação.

Entre os artistas que participaram de edições anteriores estão nomes como Elba Ramalho, Lenine, Chico César, Guilherme Arantes, Geraldo Azevedo, Ivan Lins, Lucy Alves, entre outros.

“Esse é um projeto bastante aguardado pela população de Recife, e a nossa equipe está engajada para oferecer mais um belo espetáculo a todos”, afirma a gerente da Caixa Cultural Recife, Raquel Gomes.

Acessibilidade

Para melhor acessibilidade ao público, a produção do evento vai disponibilizar mil assentos preferenciais, além de espaços reservados para cadeirantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou outras síndromes. O espetáculo também vai contar com intérprete de Libras e com audiodescrição.



Ação solidária

O projeto também promove mais uma edição da campanha Caixa de Natal Sem Fome, em parceria com a Ação da Cidadania e Instituto SIS, convidando o público a contribuir com a doação de 1Kg de alimento não perecível no dia do espetáculo.



O Caixa de Natal é realizado pela Olê Olá Produções e pela Zabumbas Falantes, coordenado pelos produtores Luiz Carlos Filho (Lulinha) e Diogo Leite, e correalizado pelo Instituto SIS, com patrocínio da Caixa Econômica e do Governo Federal.

SERVIÇO

Espetáculo Caixa de Natal

Quando: Domingo (1º), às 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Marco Zero

Acesso gratuito

Classificação: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: Site da Caixa Cultural Recife ou pelo telefone (81) 3425-1915

Instagram: @caixaculturalrecife e @caixadenatal

