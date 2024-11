A- A+

Natal Natal do Jaboatão: com cantata e iluminação decorativa, programação inicia neste domingo (1º) Também no domingo, na Casa da Cultura, serão arrecadados donativos para a campanha Natal Jaboatão Solidário

A programação de Natal do Jaboatão dos Guararapes terá início neste domingo (1º), a partir das 16h, em Jaboatão Centro.

Com atrações para crianças e adultos, a Prefeitura irá montar brinquedos infláveis no estacionamento da Casa da Cultura, com recreadores que irão animar e divertir o público. Depois, por volta das 17h30, será realizada uma cantata, em frente ao espaço cultural, com apresentação de um coral formado por alunos da Escola Municipal Nossa Escola.

Em seguida, será inaugurada a iluminação natalina da praça Nossa Senhora do Rosário, que contará com a presença do prefeito Mano Medeiros e da primeira-dama, Andrea Medeiros.

“Estamos felizes e animados com a realização de mais um ciclo natalino em Jaboatão. Neste domingo, iremos inaugurar a iluminação de Natal juntamente com o Papai Noel, em Jaboatão Centro. Será um momento muito especial que preparamos para a população jaboatonense. Esperamos por todos vocês”, falou Mano Menezes.

Além disso, durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura realizará várias cantatas, além de circular com a Caravana de Natal em todas as regionais do município. A programação será divulgada nas redes sociais da Prefeitura e também pelo site.

Natal Solidário

Também neste domingo, na Casa da Cultura, serão arrecadados donativos para a campanha Natal Jaboatão Solidário, que faz parte do programa de voluntariado e doações Amor por Jaboatão, coordenado por Andrea Medeiros.

A população poderá doar brinquedos, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas.

Além da Casa da Cultura, até o dia 23 de dezembro, quem tiver interesse em participar da campanha poderá entregar as doações em outros três pontos de arrecadação: Complexo Administrativo da Prefeitura, localizado na Estrada da Batalha, número 1.200, em Jardim Jordão; Palácio da Batalha, que fica na Avenida Barreto de Menezes, 1.648, em Prazeres; e The Garden Open Mall, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 209, em Piedade.

