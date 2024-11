A- A+

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MORRO Festa do Morro: veja a programação de missas, novenário, procissões e tudo sobre a 120ª edição Uma das maiores festividades religiosas do Estado, a Festa do Morro começa em 28 de novembro e segue até 8 de dezembro, dia em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora da Conceição

Começa nesta quinta-feira (28) a 120ª edição da Festa do Morro, dedicada à celebração de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife.

Até 8 de dezembro, dia em que a Igreja Católica celebra o dogma da Imaculada Conceição de Maria, o Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana, receberá uma extensa programação com várias missas, novena e procissões na abertura e no encerramento.

A Festa do Morro ainda irá homenagear Antônio José dos Santos e Maria da Conceição França Pinto, vítimas fatais do desabamento do teto do Santuário, que aconteceu em 30 de agosto deste ano.

A nova cobertura do templo foi entregue na terça-feira (26), em cerimônia que reuniu a governadora Raquel Lyra, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e o reitor do Santuário, padre Emerson Borges. A segunda etapa da obra de requalificação do templo começará em 13 de dezembro, após a conclusão da festa.

Nova cobertura do Santuário do Morro foi entregue após quase três meses do desabamento | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Nesta edição, a Festa do Morro tem como tema "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro".

A frase faz referência ao Jubileu de 2025 da Igreja Católica e à esperança da realização de mais uma edição do evento. No Jubileu — evento católico que acontece a cada 25 anos e representa um período de perdão, reconciliação e renovação espiritual e será aberto na noite de 24 de dezembro — a Igreja falará sobre a virtude da esperança.

Abertura da festa - 28 de novembro

A Festa do Morro 2024 começa na quinta-feira (28) com a tradicional procissão da bandeira. Os devotos partirão do Parque Urbano da Macaxeira, que fica no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. A concentração está marcada para 17h e a saída será às 18h.

O cortejo de fé e devoção seguirá pela avenida Norte, Largo Dom Luiz e rua Itacoatiara até o Santuário.

Quando a procissão chegar ao Santuário, às 19h, haverá o hasteamento da bandeira da festa, no mastro instalado em frente à igreja.

Em seguida, às 19h30, terá início a Celebração de Abertura, no palco montado diante do templo.

O bispo emérito da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia, dom Luiz Gonzaga Pepeu, preside a missa.

Festa do Morro 2024: "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro" é o tema | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Novenário - 29 de novembro a 7 de dezembro

Nos dias 29 e 30 de novembro e de 2 a 6 de dezembro, serão realizadas ao longo do dia cinco missas: às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h — esta última, solene.

Em seguida, às 18h, os fiéis se reunirão para a momento mariano, que inclui a oração do terço e Ofício e Ladainha de Nossa Senhora.

O Novenário da Festa da Imaculada Conceição do Morro 2024 começará às 19h30 e terá como presidentes arcebispos, bispos, reitores de seminários e provinciais redentoristas.

As confissões serão em três momentos ao longo do dia: 7h às 11h30; 14h às 17h; e 19h às 21h.

No domingo (1º), haverá ainda três missas extras, às 8h, 10h e 11h, no palco montado em frente à torre.

No sábado (7), o reforço na programação será também no Santuário, com celebrações às 12h e 18h, dentro do templo, além das missas das 7h, 9h, 11h, 14h e 16h.

No palco, as celebrações serão às 8h, 10h e 15h.



Também em 7 de dezembro será feita a romaria da Imagem do Divino Pai Eterno, a maior festividade da região Centro-Oeste do país.

Concentração está marcada para 18h e saída do Largo Dom Luiz às 19h, em direção à Praça do Morro, na última noite do novenário.

Programação do novenário - 19h30

1ª Noite do Novenário - 29 de novembro

Celebrante: Dom Antônio Fernando Saburido – Bispo Emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife



2ª Noite do Novenário - 30 de novembro

Celebrante: Pe. Paulo Dutra – AOR – Vigário Episcopal Beberibe (Paróquia São Sebastião)



3ª Noite do Novenário - 1º de dezembro

Celebrante: Pe. Fábio Bento CSSR – Reitor do Seminário Redentorista



4ª Noite do Novenário - 2 de dezembro

Celebrante: Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM – Arcebispo da Arquidiocese de Maceió



5ª Noite do Novenário - 3 de dezembro

Celebrante: Dom Josivaldo Bezerra - Bispo auxiliar nomeado da Arquidiocese de Olinda e Recife



6ª Noite do Novenário - 4 de dezembro

Celebrante: Pe. Leonildo Santana (Reitor do Seminário da AOR) e Pe. Valdenor José (Coordenador da OVS)



7ª Noite do Novenário - 5 de dezembro

Celebrante: Pe. João Paulo Santos – Provincial Redentorista da Província de Brasília



8ª Noite do Novenário - 6 de dezembro

Celebrante: Dom Francisco de Assis Gabriel CSSR – Bispo de Campo Maior (PI)



9ª Noite do Novenário - 7 de dezembro

Celebrante: Pe. Thiago de Melo CSsR. – Vigário Provincial e Pároco da Paróquia do Divino Pai Eterno em Trindade (GO)

Milhares de fiéis reunidos na Festa do Morro, uma das mais tradicionais do Estado | Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo/Folha de Pernambuco

Festa de Nossa Senhora da Conceição - 8 de dezembro

O 8 de dezembro terá 17 missas ao longo do dia. As celebrações serão no palco e dentro do Santuário, de hora em hora, a partir de zero hora.

Palco: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A esperada procissão de encerramento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição terá concentração às 14h30 e saída do Cais do Apolo, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, às 15h.

O cortejo, que deverá reunir milhares de fiéis, segue em direção à Praça do Morro da Conceição, onde, às 19h, celebra a missa de encerramento o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Pós-festa

Em 9 de dezembro, as missas pós-festa serão celebradas em três horários: 10h30, 16h e 19h30.



Clipe da 120ª Festa do Morro



Veja também

EUA Brasileira que morreu por negligência de filha e neta nos EUA contraiu 'bactéria comedora de carne'