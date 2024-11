A- A+

Festa do Morro 2024 Festa do Morro 2024 divulga programação religiosa; vítimas do desabamento do teto serão homenageadas Celebração começa no dia 28 de novembro e vai até o dia 9 de dezembro

Faltando um mês até o dia de Nossa Senhora da Conceição, a Arquidiocese de Nossa Senhora da Conceição divulgou, na manhã desta sexta-feira (8), a programação religiosa completa da Festa do Morro de 2024, que acontece na Zona Norte do Recife.

Coletiva da divulgação da programação da Festa do Morro. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

A celebração deste ano acontecerá dos dias 28 de novembro a 8 de dezembro. O dia 9 de dezembro será o pós-festa e também contará com programação.

O tema da festa será os 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro, em referência ao Jubileu de 2025 que a Igreja vivenciará no próximo ano.

"O Papa Francisco propôs para a Igreja Católica viver um Jubileu há cada 25 anos. Então a Festa do Morro da Conceição já traz essa temática para que todos os devotos que vierem esse ano já possa viver a experiência do ano jubilado da Igreja", explicou o Padre Emerson Borges, Reitor e Pároco do Sanuário de Nossa Senhora da Conceição.

Padre Emerson Borges. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Na edição da Festa deste ano, serão homenageados Maria da Conceição França Pinto, 68, e Antônio José dos Santos, 54, vítimas fatais do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em agosto deste ano.

"Eles serão lembrados em várias celebrações, e nós estamos com um projeto, futuramente, de lançar algo mais concreto para deixar a marca deles e um pouco da história, aqui no Santuário de Nossa Senhora da Conceição", disse o padre Emerson Borges.

Entrega do Santuário

Presente durante o anúncio da Festa do Morro, a vice-governadora de Pernambuco, garantiu que a entrega do Santuário será feita antes do início da celebração.

"O Governo do Estado garante a entrega da obra no dia 27 de novembro - essa primeira etapa, com toda a parte da coberta definitiva feita. Além disso, o Governo vai garantir que a parte interna, ainda de maneira provisória, tenha climatização, sonorização, iluminação e cadeiras, para poder dar conforto aos fiéis", afirmou.

Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

A segunda etapa, que prevê a substituição de esquadrias de vidros e a recuperação de parte do acabamento, está prevista para o dia 12 de dezembro.

Programação

Ao todo, 93 celebrações religiosas serão realizadas, incluindo missas e novenas, dos dias 8 a 9 de dezembro.

A partir desta sexta, aliás, haverá eventos pré-festa. Os dias 17, 21, 23 e 24 também contarão com outras celebrações.

Ao todo, serão 944 voluntários que contribuirão na Festa. Confira.

Pré-Festa

08/11 - 19h30 - Santa Missa de envio dos voluntários, aos pés da imagem da Santa.

17/11 - 6h - Bike Romaria, com concentração no Parque da Jaqueira.

21/11 - 19h30 - Santa Missa de ação de graças aos patrocinadores e amigos da Festa

23/11 - 15h - Vivência Litúrgica

23/11 - 19h30 - Festa das comunidades

24/11 - 18h - Santa Missa e louvor da juventude

Festa

28/11 - 17h - Procissão de abertura, com concentração no Parque da Macaxeira.

28/11 - 19h - Hasteamento da bandeira e Solene Celebração de Abertura da Festa do Morro

29/11 a 07/12 - Santas Missas (7h, 9h, 11h, 14h e 16h), Momento Mariano (18h) e Novena Solene (19h30)

01/12 - Santas Missas Extras (8h, 10h e 11h - palco).

05/12 9h - Santa Missa do Exército Brasileiro.

07/12 - Santas Missas Extras (12h e 18h - Santuário / 8h, 10h e 15h - palco)

08/12 - Santa Missa - Palco em frente ao Santuário (0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h) e Santa Missa dentro do Santuário (1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h).

08/12 - 14h30 - Procissão de encerramento (concentração no Cais do Apolo)

08/12 - 19h - Solene Celebração de Encerramento da Festa.

Pós-Festa

09/12 - Missas Pós-Festa (10h30, 16h e 19h30).

Atrações culturais, segurança e abastecimento de água

Durante o evento, Priscila também garantiu que, através da Fundarpe, haverá atrações culturais e religiosas durante a festa.

Apesar da lista completa ainda não ter sido divulgadas, foi confirmado que o evento contará com nomes como Almir Rouche, Dudu do Acordeon e Thiago Brado.

Priscila também garantiu reforço no esquema de segurança e a ampliação da oferta de água

"Essa é uma queixa recorrente, que com o aumento da população no Morro, sempre tem problema com abastecimento de água. Então a gente está com a obra em curso para garantir o melhor abastecimento aqui no Morro da Conceição", disse.

Ainda segundo Prisicla, depois da Festa, haverá a finalização do serviço, em parceira com a Arquidiocese de Olinda e Recife. A primeira parte da obra custou cecra de R$ 1,4 milhão.

Investigações sobre o desabamento

Em contato com a Folha de Pernambuco, a Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que as investigações sobre o desabamento do teto do Santuário estão em curso e que devem ser finalizadas em até 20 dias. Confira a nota na íntegra.

"A Secretaria de Defesa Social informa que esteve no local do desabamento, no Morro da Conceição, desde o primeiro momento, com as forças operacionais atuando prontamente no socorro aos feridos, assistência às famílias e nas investigações do ocorrido.

O Instituto de Criminalística ressalta que foi necessário ampliar o prazo inicialmente informado pela perícia devido à complexidade do caso, que inclui a análise de diversas documentações e a análise dos aspectos construtivos que não possuem projeto, bem como o retorno das equipes do IC ao local por diversas vezes para vistorias in loco.

A previsão é que o laudo seja entregue, no prazo de até 20 dias, às autoridades policiais competentes, responsáveis pela investigação do ocorrido. A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Vasco da Gama, está responsável pelas investigações e segue realizando todas as diligências necessárias para o esclarecimento do fato, incluindo as oitivas."

