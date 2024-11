A- A+

investigação Recife: bebê de 7 meses morre vítima de choque elétrico no bairro do Jordão; polícia investiga caso Caso aconteceu na residência da criança

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de um bebê de 7 meses, vítima de choque elétrico, no bairro do Jordão, Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na quarta-feira (6), na residência da criança, que não teve o nome divulgado.

Ainda segundo a polícia, o bebê chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro da Cohab, mas não resistiu e morreu.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer" por meio da Delegacia da 10ª Circunscrição - Ibura.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", afirmou a PCPE.

