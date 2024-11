A- A+

IGREJA Papa Francisco nomeia novos bispos auxiliares da Arquidiocese de Olinda e Recife; saiba quem são Nomeações atendem ao pedido de dom Paulo para contar com a colaboração de dois auxiliares

O Papa Francisco nomeou os monsenhores Josivaldo José Bezerra e Nereudo Freire Henrique os novos bispos auxiliares da Arquidiocese de Olinda e Recife. O anúncio foi feito pela Santa Sé nesta sexta-feira (8). Os novos bispos irão ajudar os trabalhos do arcebispo dom Paulo Jackson.

As nomeações atendem ao pedido de dom Paulo para contar com a colaboração de dois auxiliares.

Monsenhor Nereudo Freire Henrique é ecônomo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), faz parte do clero da Arquidiocese da Paraíba e atualmente também é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, em João Pessoa.

Já o monsenhor Josivaldo José Bezerra é o atual vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

O bispo de Mossoró e presidente da Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Francisco de Sales, publicou mensagem manifestando a expectativa com a chegada dos novos bispos.

"Esperamos contar ativamente com a presença e colaboração dos senhores neste caminho que juntos percorremos há 60 anos, fiéis à memória daqueles que nos precederam, prontos a responder com generosidade e audácia aos apelos do tempo presente", diz trecho do comunicado.

Dom Josivaldo José Bezerra

Nascido em 26 de fevereiro de 1967, monsenhor Josivaldo José Bezerra estudou Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Olinda e Recife, de 1992 a 1993, e Teologia, de 1994 a 1997. Fez o reconhecimento do curso de Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza em 2014. Foi ordenado padre em 1998, na Matriz da Paróquia Santa Ana em Gravatá, Pernambuco.

Entre seus ofícios eclesiásticos, exerceu as funções de Administrador Paroquial e Pároco na Paróquia Santo Antonio; Vigário Episcopal da Região Cabo de Santo Agostinho, de 20 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2021; Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Apresentação da Escada, de 29 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021; Vigário Episcopal da Região Vitória de Santo Antão, de 1º de janeiro de 2022 a 26 de dezembro de 2023.

Atualmente, na Arquidiocese de Olinda e Recife, é membro do Conselho Presbiteral desde 20 de março de 2004; Pároco da Paróquia de Santo Antão desde 1º de janeiro de 2022; membro do Conselho Episcopal desde 20 de março de 2011; membro do Colégio de Consultores desde 20 de março de 2011 e Vigário Geral desde 27 de dezembro de 2023.

Dom Nereudo Freire Henrique

Monsenhor Nereudo Freire Henrique nasceu no dia 11 de maio de 1963, em Arcoverde (PE), filho de Clovis Henrique Filho e Ivete Bezerra Freire. Foi ordenado presbítero em 13 de dezembro de 1996.

Tem ampla formação acadêmica, sendo bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Pernambuco; Teologia e Filosofia pelo Seminário Arquidiocesano da Paraíba Imaculada Conceição, em João Pessoa (PB); pós-graduação em Psicopedagogia, em Sociologia e em Doutrina Social da Igreja; e MBA em gestão empresarial e gestão de pessoas. O presbítero está cursando mestrado em Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Em sua atuação pastoral, foi vigário paroquial na paróquia Jesus Cristo Rei, de 1997 a 2009, e pároco, de 2010 a 2018. Foi reitor do Seminário Propedêutico da arquidiocese da Paraíba, de 1996 a 1997; formador e ecônomo do Seminário da arquidiocese da Paraíba, respectivamente, de 1998 a 2004 e de 1998 a 2001.

Foi membro do Conselho Presbiteral da arquidiocese da Paraíba (PB), de 2001 a 2019; membro do Colégio de Consultores da arquidiocese da Paraíba (PB), de 2003 a 2019; coordenador da Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Regional Nordeste 2 (Osib NE 2), entre 1999 e 2001. Também atuou como ecônomo da arquidiocese da Paraíba, de 2002 a 2019.

Desde 2014, monsenhor Nereudo é ecônomo da CNBB e, desde 2023, é membro do Comitê Gestor da Conferência dos Bispos. Desde 2020, também atua no economato da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil).

Publicou vários livros, principalmente na área da Gestão Eclesial e administração paroquial.

