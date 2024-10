A- A+

SPORT Torcedor do Sport, no Vaticano, presenteia Papa Francisco com camisa do clube O momento foi compartilhado pelo clube nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (18)

Abençoado? O torcedor Carlos André Silva de Moura presenteou o Papa Francisco, no Vaticano, com uma camisa do Sport. O momento foi compartilhado pelo clube nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (18).

"Manto Sagrado nas mãos do Santíssimo Padre! Nosso padrão chegou ao Vaticano e às mãos do Papa Francisco através do rubro-negro Carlos Moura, que procurou o Clube e levou esse presente sagrado! O Papa é apaixonado por futebol e agora adicionará a camisa do Leão à sua coleção", disse o Sport, em publicação.

Carlos Moura é pós-Doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco. Ele está no Vaticano para uma audiência com o papa e, no momento da entrega da camisa, também presenteou o pontífice com dois livros de autoria própria.

Segundo o torcedor, a escolha pelo número 2013 na camisa foi para fazer alusão ao início do pontificado de Francisco. "Agradeço a Marília Falcão, que junto ao Sport Clube do Recife, através do Diretor Jurídico João Guilherme e o Vice-presidente José Roberto Moura, viabilizou o manto do Leão da Ilha para o Papa. Francisco é uma simpatia e atencioso. O papa realmente é Pop", disse, em publicação nas redes sociais.

Atual terceiro colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Sport vai precisar utilizar o momento como um sinal positivo para a sequência no torneio e a luta pelo acesso. O clube volta a campo no domingo (20), em duelo diante do Botafogo-SP, a partir das 19h30. Mais uma vez, a expectativa é de casa cheia na Ilha do Retiro.

