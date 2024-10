Sport x Botafogo-SP: Leão abre venda de ingressos para jogo deste domingo (20)

A- A+

Passada a derrota para o Operário-PR, na Ilha do Retiro, o Sport terá a oportunidade de dar uma resposta ao torcedor neste domingo (20). Também em casa, o Leão recebe o Botafogo-SP, às 19h30, pela 32ª rodada da Série B. Na noite desta quinta-feira (17), o clube deu início à comerciaização de ingressos para a partida.

Desde as 20h, os bilhetes podem ser adquiridos pelos membros do plano Sócio 87. Já na sexta-feira (18), às 12h, iniciam as vendas dos sócios Rubro-Negro. Às 16h, por sua vez, para os sócios Leão e a partir das 18h para público geral. Os ingressos podem ser comprados no site oficial do clube.

O check-in físico para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na sexta-feira (18), das 9h às 17h; no sábado (19) das 8h às 13h; e no domingo (20) das 9h às 12h, mediante disponibilidade. O mesmo cronograma aplica-se à compra para os proprietários de camarotes.

Gratuidade para as crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentaco de identificação no acesso à Ilha do Retiro.

Venda física

As vendas presenciais ocorrem na bilheteria social da Ilha do Retiro, no sábado (19) das 9h às 17h para sócio e público geral; e no domingo (20) das 9h às 20h45, exclusivamente para proprietários de cadeiras, mediante disponibilidade de ingressos.

Confira os valores

Sócio

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 75

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 200

Cadeiras Ampliação: R$ 150

Assento Especial: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 60

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Camarotes: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50

Camarotes: R$ 50



Bilheterias físicas

Bilheteria social:

Sábado (19): 9h às 17h

Domingo (20): 9h às 20h4

