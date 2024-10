Após derrota do Sport para Operário, Série B passa a ter 24 confrontos diretos até o final; confira

A- A+

Com a derrota do Sport para o Operário-PR, em casa, por 2x1, nessa quarta-feira, o Leão pagou o seu último jogo atrasado no Brasileiro Série B. Agora, com a 32ª rodada já em andamento, 12 clubes da Segundona ainda têm chances matemáticas de ascender à primeira divisão do futebol brasileiro e figurar no grupo das 20 melhores equipes em 2025.

De acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda as probabilidades no futebol em território nacional, Santos, Sport, Novorizontino, Vila Nova, Mirassol, Ceará, América-MG, Operário-PR, Coritiba, Amazonas, Avaí e Goiás são as equipes que ainda estão da disputa pelo G-4.

Chances de classificação para a primeira divisão de acordo com a UFMG:

1 - Santos: 89,1%

2 - Sport: 83,8%

3 - Novorizontino: 81,6%

4 - Vila Nova: 51%

5 - Mirassol; 45,9%

6 - Ceará: 19,6%

7 - América-MG: 15,4%

8 - Operário: 8,1%

9 - Coritiba: 2,1%

10 - Amazonas: 1,5%

11 - Avaí: 0,97%

12 - Goiás: 0,93%

Nesta rodada, iniciada com a derrota do Santos para a Chapecoense, em Santa Catarina, já haverá a marca de três jogos entre seis dos 12 clubes que disputavam as quatro vagas mais cobiçadas: o América-MG recebe o Goiás, na Arena Independência; o Vila Nova aguarda o Coritiba, no OBA; e o Mirassol joga o ‘Derby da Selva’, contra o Novorizontino, no Maião.

Entre os times com chances de acesso, América-MG, Operário-PR e Goiás são os que terão o maior número de confrontos diretos na reta final - cinco para cada. Já o Sport, junto ao Ceará e Coritiba, são os que terão menos - três para cada.

Números dos confrontos diretos de cada time:

- América-MG, Operário-PR e Goiás: 5

- Santos, Novorizontino, Vila Nova, Mirassol, Amazonas e Avaí: 4

- Sport, Ceará e Coritiba: 3

No primeiro turno, Santos e Sport empataram na Vila Belmiro por 1x1 - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Quais serão os confrontos diretos:

Rodada 32

América MG x Goiás

Vila Nova x Coritiba

Mirassol x Novorizontino

Rodada 33

Santos x Ceará

Novorizontino x Avaí

Vila Nova x Amazonas

Operário-PR x América MG

Rodada 34

Avaí x Vila Nova

América MG x Sport

Goiás x Operário-PR

Rodada 35

Santos x Vila Nova

Ceará x Avaí

Operário-PR x Sport

Amazonas x América MG

Mirassol x Coritiba

Rodada 36

Avaí x Mirassol

Novorizontino x Operário-PR

Coritiba x Santos

Rodada 37

Ceará x América MG

Amazonas x Goiás

Operário-PR x Mirassol

Rodada 38

Goiás x Novorizontino

Sport x Santos

Jogo atrasado

Goiás x Amazonas

Com Ilha do Retiro lotada, Sport perde por 2x1 para o Operário-PR - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Veja também

AMBIÇÃO É oficial: 'Imperador do luxo' vai comprar time de Paris e 'inaugurar' clássico contra PSG