Sport Caíque França torce tornozelo contra Operário-PR e vira preocupação no Sport Goleiro foi substituído ainda aos 16 minutos do primeiro tempo na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (16)

Titular de todos os jogos do Sport nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Caíque França teve que deixar a partida com o Operário-PR mais cedo, na noite desta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro.

No duelo atrasado da 16ª rodada da Segundona, o camisa 22 foi substituído por Thiago Couto ainda aos 16 minutos do primeiro tempo.

Cabisbaixo no banco de reservas, Caíque sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, conforme informou o departamento médico rubro-negro à reportagem da transmissão da partida. A expectativa é que ele passe por exames nesta quinta para saber a gravidade da lesão.

