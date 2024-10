A- A+

Sport Torcida do Sport recepciona time com festa antes de jogo com Operário-PR; assista Time entra em campo às 21h30 para jogo atrasado da 16ª rodada da Série B

Em lua de mel com a fase do clube, a torcida do Sport proporcionou uma bela festa na chegada do elenco à Ilha do Retiro na noite desta quarta-feira (16), onde às 21h30 o Leão recebe o Operário-PR, em partida atrasada da 16ª rodada da Série B.

Em vídeo feito pelo advogado Marco Aurélio Peixoto, centenas de rubro-negros recepcionaram o ônibus da equipe com fogos, bandeiras, sinalizadores e com muita cantoria. Confira abaixo.

Foi assim que chegamos na Ilha do Retiro! É o Sport! pic.twitter.com/tXfSA0kBMM — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 16, 2024

Invicto há nove jogos na Segundona, o Sport é o atual terceiro colocado, com 53 pontos, contra 43 do Fantasma, que ocupa a nona posição.

Uma vitória na Ilha faz o time de Pepa saltar para a vice-liderança e dar um passo importante na luta pelo acesso à Série A, além de entrar de vez na briga pelo título da competição.

