Sport Sport informa que mais de 23 mil ingressos foram vendidos para partida com Operário-PR Expectativa é que Leão tenha a capacidade máxima da Ilha do Retiro preenchida mais uma vez, nesta quarta-feira (16)

No segundo jogo desde o retorno à Ilha do Retiro, o Sport terá casa lotada mais uma vez. Na tarde desta terça-feira (15), o clube anunciou que 23.582 ingressos foram vendidos de forma antecipada para a partida atrasada da 16ª rodada da Série B, diante do Operário-PR, marcada para esta quarta (16), às 21h30.

Ainda segundo o Leão, três setores da Ilha estão com ingressos esgotados: Sede, Ampliação e Sociais. Restam bilhetes para Frontal, Central (proprietários), Camarote (proprietários) e Placar.

Esta última a comercialização de ingressos iniciou nesta terça, após acordo com a diretoria do Operário-PR, uma vez que o local é destinado aos visitantes.

A expectativa é que a capacidade máxima atual da Ilha seja preenchida mais uma vez nesta quarta. Diante do Ceará, no último dia sete, o Sport anunciou que todos os 26.345 ingressos disponibilizados para o jogo foram vendidos.

