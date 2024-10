Sem Rafael Thyere, Sport tem aproveitamento de meio de tabela na Série B

A- A+

Pode ser coincidência, mas desde que Rafael Thyere retornou ao time titular do Sport, no início de setembro, a equipe rubro-negra não perdeu mais na Série B. Aliás, talvez não seja mera casualidade. Há uma disparidade nos números do Leão da Ilha do Retiro quando atua com e sem o capitão da equipe.

Nesta quarta-feira (16), por exemplo, o zagueiro vai desfalcar o elenco pela 15ª vez na Segundona, após receber o terceiro amarelo contra o Novorizontino. O Rubro-negro recebe o Operário-PR, às 21h30, em confronto atrasado da 16ª rodada, na Ilha do Retiro. A expectativa é que Allyson faça dupla de zaga com Chico.

Levando em consideração apenas partidas da atual edição da Série B, com Thyere em campo, em efeito de comparação, o Sport tem um aproveitamento acima do conquistado pelo Santos - atual líder - até o momento no campeonato. O Peixe obteve 60% dos pontos disputados.

Nos 16 jogos com o camisa 15 atuando, o Rubro-negro conseguiu acumular 68,7% dos pontos. Foram dez vitórias, três empates e apenas três derrotas. Além disso, o clube sofreu 13 gols. Uma média de 0,8 tento por compromisso.

Já nos momentos em que o defensor foi ausência, o Sport tirou proveito de apenas 47,6% dos pontos em disputa. Foram cinco triunfos, cinco resultados de igualdade e quatro reveses. Um aproveitamento que deixaria o time pernambucano próximo ao meio da tabela da Segundona. Foram 15 gols tomados no recorte.

Dos 14 jogos perdidos por Rafael Thyere no campeonato, 13 foram realizados entre junho e agosto. Na ocasião, o atleta de 31 anos virou baixa por conta de uma lesão no tendão direito. Em seu retorno à época, o zagueiro chegou a comentar que “precisava muito mais da equipe (do que o contrário)”.

Indo além da Série B, fica ainda mais escancarada a importância de Rafael Thyere no Sport. Desde 2019 no clube, o defensor é sinônimo de referência para os mais jovens e considerado um líder dentro do elenco.

Entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, o Sport já entrou em campo em 57 oportunidades. Da totalidade, Thyere contribuiu em 32 jogos. Todos como titular. Com o zagueiro, o Leão obteve 70,8% dos pontos e foi vazado 28 vezes - média inferior a um gol por partida. Sem ele, são 52% de aproveitamento e 24 gols sofridos, em 25 confrontos.

