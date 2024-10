A- A+

Rivalidade Como o Santa Cruz poderia se beneficiar de um título do Sport na Série B? Entenda os cenários Com um título rubro-negro, o Tricolor poderia faturar quase R$1 milhão; entenda

Há alguns cenários que o torcedor precisa deixar a rivalidade de lado e pensar no que seria melhor para o seu clube. Esse pode ser o atual momento da torcida do Santa Cruz. Com a briga do Sport pelo título da Série B, a Cobra Coral poderia faturar uma vaga na Copa do Brasil, recebendo perto de R$1 milhão (R$ 787,5 mil em 2024), ou mais, o que configura quase dois meses do orçamento tricolor.

Em momentos de ‘vacas magras’, toda forma de incrementar a receita de um clube de futebol é sempre bem-vinda. O próprio Santa Cruz já tratou abertamente da necessidade disso para 2025, como é o caso de buscar a classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste.

Atualmente, a diretoria coral prevê um leve crescimento de receitas, girando em torno de R$ 800 mil/mensal a folha total, sendo que R$ 450 mil destinado diretamente para o elenco tricolor.

Na última disputa do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz fez o suficiente para garantir uma vaga na Série D de 2025 e um lugar na Pré-Copa do Nordeste. Mas, ficou de fora da competição mais rentável do país, a Copa do Brasil.

Rivalidade à parte, Santa Cruz poderia sair ganhando com um possível título do Sport na Série B - Paulo Paiva/Sport

Pernambuco hoje tem três vagas disponíveis para a competição. Pela classificação do último Estadual, Sport, Náutico e Retrô garantiram um lugar no torneio em 2025. Mas com o Rubro-negro disputando o título da Série B, mais uma vaga poderia surgir para o Estado.

Se o Leão conquistar seu segundo título da Série B, uma vaga adicional surgirá para Pernambuco. O Sport, então, passaria a ter a vaga na próxima Copa do Brasil por ser o campeão da Segundona e entraria somente na terceira fase. O beneficiado direto seria o Santa, quarto colocado do Estadual em 2024 e herdeiro dessa vaga deixada.

Cotas da Copa do Brasil em 2024 - Reprodução

Além de um calendário completo para 2025, o Tricolor já teria garantido mais um incremento em seu orçamento. Levando em consideração as cotas de 2024, o Santa Cruz poderia receber perto de R$800 mil, quase dois meses do que será sua folha mensal na temporada. Fora que, conforme avance de fase, o lucro seria ainda maior.

Por fim, é necessário ressaltar, que pelo fato do Santa Cruz não ter participado da última Série D, o Tricolor caiu várias casas no ranking da CBF para 2025. A projeção é que a Cobra Coral seja a 80º, atrás até mesmo do Retrô (63º), atual campeão da Quarta divisão. Dessa forma, é provável que a primeira fase seja disputada no Arruda, já que as equipes menos ranqueadas recebem os jogos.

Veja também

Topo da tabela Sport inicia sequência de três jogos em casa ostentando maior chance de título da Série B