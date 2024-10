Bets: patrocinadores principais de Sport, Santa Cruz e Náutico estão em nova lista de autorizadas

A- A+

Uma nova listagem de bets regularizadas foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. Dentro da nova atualização, os sites de apostas que estampam as camisas de Sport, Santa Cruz e Náutico apareceram pela primeira vez.

A Esportes da Sorte, patrocinadora de maior apreço de Santa Cruz e Náutico, e a BetVip, que estampa o lugar de maior valor da camisa do Sport, não estavam na primeira lista de empresas que podiam ofertar apostas de quota fixa.

As apostas de quota fixa são estabelecidas quando as odds (probabilidades) são definidas no momento da aposta e não mudam, garantindo o retorno com base nas probabilidades daquele momento em que a aposta foi realizada, independentemente de como o mercado evolui depois.

Mas tanto a Esportes da Sorte quanto a BetVip obtiveram autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), podendo operar exclusivamente no estado fluminenese - para não encerrar suas operações em território nacional. Assim, estão na lista de bets que atuam apenas de forma estadual.

Lista de Bets regularizada

Estampando as camisas do Santa Cruz e do Náutico em divisões inferiores, a Esportes da Sorte também patrocinam Athletico, Bahia, Corinthians e Grêmio na Série A, além do Ceará, na Série B. Já a BetVip está somente com o Sport, na Série B.

