Sport Sport protocola projeto de reforma 'retrofit' da Ilha na Prefeitura do Recife Ideia do clube é modernizar sua casa para ter mais rentabilidade com o local

Uma das principais metas de campanha do presidente do Sport, Yuri Romão, em 2022, era que a Ilha do Retiro fosse um local de rentabilidade para o clube. Dois anos depois, o mandatário deu um passo importante para que isso se torne realidade. Na última terça-feira (8), o Rubro-negro protocolou, na Prefeitura do Recife, o projeto de reforma do estádio.

Não há prazo para que a prefeitura dê um retorno ao Sport, mas, a partir de agora, o projeto 'retrofit' será avaliado pelos órgãos responsáveis, conforme afirmou à Folha de Pernambuco o presidente leonino.

A ideia do clube é modernizar todo complexo da Ilha do Retiro, de forma que o lugar possa trazer retorno financeiro ao Leão. Segundo Yuri Romão, atualmente o local traz mais custos do que receita para a instituição.

"É uma reforma estrutural do estádio, de algumas áreas degradadas do clube. A ideia, também, é mudar a concepção do complexo, que hoje tem mais custo do que receita. Temos que usar esse terreno, que é nobre, em um local diferenciado, para rentabilizar o clube", pontuou o dirigente.

Sem dar detalhes sobre o projeto de revitalização da Ilha, Romão afirma que no que diz respeito ao estádio, o aumento de capacidade não seria tão grande. Em caso de aprovação, novos camarotes serão construídos. Além disso, onde é arquibancada, os torcedores terão assentos à disposição.

"A capacidade continuaria a mesma. Se aumentar, será pouca coisa. Vai ter mais camarotes, assentos onde é arquibancada - igual nas sociais. A concepção não muda muita coisa, mas deixa tudo bem mais organizado", contou.

Melhorias recentes

Nos últimos dez meses, a Ilha do Retiro esteve fechada para receber uma série de melhorias. Um novo gramado, aumento do nível do solo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, e novo sistema de drenagem foram instalados.

O estádio ainda recebeu iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.

A partida que marcou o retorno da casa leonina ocorreu na última segunda-feira (7), diante do Ceará, pela 30ª rodada da Série B. Na ocasião, o Sport venceu o adversário por 2x1.

