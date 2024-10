A- A+

Sport Confira as chances de acesso do Sport após vitória sobre o Ceará Leão também viu aumentar a probabilidade de título da Série B

A vitória sobre o Ceará foi essencial para o Sport na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Além de se consolidar no G4 da Série B, o Rubro-negro viu as chances de subir de divisão subir consideravelmente faltando oito rodadas para o fim.

Ainda com um jogo a menos na tabela, o clube pernambucano tem 77,7% de alcançar o principal objetivo da temporada, conforme números do departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atualmente, o Sport é o terceiro colocado, com 50 pontos. São três pontos de vantagem para o América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, mas com duas vitórias a mais que os mineiros, o que garante ao Leão ficar no G4 por duas rodadas, mesmo em caso de derrota na próxima partida.

Líder da Série B com 54 pontos, o Novorizontino é o único que ultrapassa a casa dos 90% de chance de acesso, após o término da 30ª rodada. São 92,2% de probabilidade da equipe de Eduardo Batista chegar à elite, contra 83,8% do Santos (53 pontos), e 61,5% do Mirassol (50 pontos), times que completam o grupo dos quatro primeiros junto ao Sport.

Ainda vivos na briga para subir, Vila Nova, América-MG e Ceará são outros clubes com possibilidades consideráveis de fazer a alegria de seus torcedores ao fim da temporada. Tigre, Coelho e Vozão têm 32,9%, 20,9% e 14,6% de chances, respectivamente.

Conforme a UFMG, a equipe que conseguir 68 pontos na atual edição da Segundona subirá de divisão. Aquelas que somarem entre 64 e 67 pontos têm pouco mais de 99% de possibilidade de conseguir o objetivo. Com o cenário atual, o clube que encerrar o campeonato com 63 pontos tem 97% de chances de chegar à Série A.

Título

A quatro pontos do líder da Série B e prestes a encará-lo, fora de casa, na sexta-feira (11), o Sport já passa a mirar o topo da tabela. Hoje, o Rubro-negro tem 22,5% de probabilidade de ser campeão do campeonato, enquanto o Novorizontino tem 39,5%. Santos, com 22,3%, e Mirassol, com 10%, também estão cotados para beliscar a taça.

Veja também

Náutico Marquinhos Santos é apresentado como técnico do Náutico: "2025 será de sucesso"