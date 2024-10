A- A+

Caldeirão Sport: Pepa destaca força da Ilha do Retiro na vitória contra o Ceará: "É arrepiante" Nesta segunda (07), na volta da Ilha do Retiro, Leão venceu pelo placar de 2 x 1

A volta para Ilha do Retiro não se trata apenas de um resgate das origens do Sport, mas também, de lançar mão de um dos seus maiores trunfos, a atmosfera de pressão. Nesta segunda (07), junto com o apoio da torcida, o Leão da Ilha venceu o Ceará por 2 x 1, pela Série B. Para Pepa, treinador rubro-negro, a partida deixou dois pontos a serem destacos.

“É arrepiante. Tenho que falar duas coisas que são das mais importantes: são os três pontos e jogar com esta torcida, que uma coisa é ver vídeos e o que falam, outra é sentir isso que presenciamos ali dentro", comentou o técnico que fez sua estreia na Ilha.

Ainda sobre o aspecto anímico que a Ilha do Retiro traz para o Sport, Pepa acredita que será uma injeção de confiança para o elenco e destaca a vibração da equipe atuando em casa.

“Há uma coisa mental que eu acredito que possa acontecer no próximo jogo em casa. Foi quase um ano sem jogar na Ilha, e é normal alguma ansiedade, de todo mundo. Acho que foi muito importante uma vitória dessa, tinha que ser no último minuto, tinha que ser sofrido, na raça, na entrega, com os jogadores exaustos, mas o mais importante foram os três pontos.



Mais de 26 mil torcedores empurraram o Sport à vitória na Ilha do Retiro - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apesar do resultado favorável, o confronto foi recheado de emoções, com o gol da vitória rubro-negra saindo já nos acréscimos. Para o técnico Pepa, o duelo foi marcado pela intensidade e lamenta as tentativas perdidas que não 'acalmaram' a partida.

“O jogo foi muito difícil. Nós dentro de campo sentimos a intensidade. O próprio primeiro tempo, muita guerra, muitas faltas, muita luta. As melhores oportunidades, como já disse, foram situações rápidas, nas costas da defensiva", começou.

Nós tivemos oportunidades no segundo tempo para fazer o 2 x 0, chances claras. O Ceará se manteve no jogo e conseguiu o empate. E nós ali, não temos tempo para baixar a cabeça, temos que acreditar até o último minuto e foi o que fizemos, procuramos e fomos felizes", analisou.

Com os três pontos, o Sport volta para terceira colocação e cola no Santos - vice-líder-, que perdeu nesta rodada. Mas o próximo duelo promete ser tão difícil quanto o último, já que o Leão joga agora fora de casa, contra o líder, Novorizontino, na próxima sexta-feira (11), às 18h30.





Veja também

Emoção até o fim No retorno à Ilha, Sport vence Ceará e se consolida no G4 da Série B