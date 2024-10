A- A+

Emoção até o fim No retorno à Ilha, Sport vence Ceará no fim e se consolida no G4 da Série B Nesta segunda-feira (7), Leão venceu pelo placar de 2 x 1 e está na terceira colocação

Trezentos e dezessete dias. Este era o tempo que o Sport não atuava na Ilha do Retiro. Com ingressos esgotados e com o estádio repleto de melhorias, o cenário não poderia ser melhor para uma vitória rubro-negra.



Na prática, foi o que aconteceu. Com dose de emoção até o final, o Leão fez a alegria dos mais de 26 mil torcedores presentes, ao vencer o Ceará, por 2x1, e se consolidar no G4 da Série B, ao término da 30ª rodada.

O resultado fez o Sport fechar a rodada no terceiro lugar, com 50 pontos. O Ceará, por sua vez, permanece em sétimo, agora com com cinco pontos a menos.

O jogo

Com o apito inicial do árbitro, os nervos dos leoninos passaram a ficar a flor da pele com a tensão dos 48 minutos jogados no primeiro tempo. Apesar de dominar as ações nos 20 minutos iniciais, o Leão pouco oferecia perigo à meta alvinegra. Aliás, nas únicas duas boas construções pelo chão, o Sport viu seus gols serem anulados pelo VAR, para a frustração do torcedor.

Primeiro, aos 25 minutos, Lucas Lima achou bom passe para Tití Ortiz estufar as redes, mas em condição irregular, Zé Roberto participou do lance, fazendo com que o tento fosse invalidado. Já nos acréscimos, em nova bola de Lucas Lima, foi a vez de Igor Cariús marcar. Contudo, o árbitro de vídeo marcou impedimento no início da jogada.

Sport teve dois gols anulados no primeiro tempo - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

No quesito lances válidos, o Ceará foi quem esteve mais perto de estufar as redes. Erick Pulga recebeu bom passe em profundidade e, livre, finalizou com perigo à meta de Caíque França. Depois, Recalde ficou cara a cara com o goleiro rubro-negro, que fez ótima intervenção para evitar a abertura do placar.

Dose de emoção

Apesar de voltar sem mudanças para a etapa complementar, o Sport foi mais agressivo no ataque. O Ceará até chegou a assustar primeiro em chute de Matheus Bahia, defendido por Caíque França. No entanto, em bola desviada por Felipe no escanteio, e em chute de Tití Ortiz de fora da área, o Rubro-negro chegou com perigo.

Aos 14 jogados, coube a Chrystian Barletta abrir o placar, após boa chegada pela direita. Em jogada individual, Lucas Lima cruzou, Pulga tentou afastar, mas o camisa 30, de cabeça, botou o Sport em vantagem.

Barletta marcou o primeiro gol do clássico nordestino entre Sport e Ceará - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

À frente no marcador, o time da casa ficou perto de encaminhar a vitória logo depois. Coutinho recebeu cruzamento de Felipinho e mandou de cabeça para fora. Como resposta, o Ceará chegou ao empate no lance seguinte.

Em bola jogada na área por Matheus Bahia, a zaga do Sport afastou mal e Erick Pulga chutou no alto para deixar tudo igual na Ilha.

No fim, quando os torcedores rubro-negros já começavam a se mostrar impacientes com o empate amargo, Lucas Lima teve calma para achar Di Plácido infiltrando pela direita. O lateral cruzou e Wellington Silva decretou a vitória pernambucana.

Comemoração do segundo gol do Sport - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



Ficha do jogo

Sport 2

Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez (Lenny Lobato), Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Wellington Silva) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Ceará 1

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Recalde (Barceló) e Lourenço; Saulo Mineiro (Jean Irmer), Aylon (Lucas Rian) e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA/BA)

Gols: Barletta, aos 14’ e Wellington Silva, aos 48’do 2T (SPT); Erick Pulga, aos 32’ do 2T (CEA)

Cartões amarelos: Igor Cariús, Zé Roberto, Tití Ortiz, Fabricio Domínguez, Gustavo Coutinho (SPT); Saulo Mineiro, Lourenço, Patrick De Lucca, Bruno Ferreira (CEA)

Público: 26.345 torcedores

Renda: R$ 971.415,00

