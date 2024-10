A- A+

Série B No retorno à Ilha do Retiro, Sport recebe o Ceará pela Série B Jogo desta segunda-feira (7) marca a volta do Leão ao seu estádio depois de quase um ano

Na sexta-feira, algumas centenas de rubro-negros sentiram o gostinho de voltar à Ilha do Retiro. Nesta segunda-feira (7), com direito a ingressos esgotados, milhares terão o privilégio de matar a saudade de casa depois de quase um ano.

A última vez que o Sport mandou um jogo na Praça da Bandeira foi em 25 de novembro do ano passado, quando goleou o Sampaio Corrêa, por 4x1, em duelo que fechou a Série B daquela temporada. Agora, a competição é a mesma. O adversário, porém, será o Ceará, às 21h, em clássico nordestino "de seis pontos" válido pela 30ª rodada.

Apenas dois pontos separam pernambucanos e cearenses na tabela da Segundona. Enquanto o Rubro-negro tem 47 pontos e iniciou a rodada na terceira colocação, o Ceará, com 45 pontos, é o 7º lugar. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate sem gols, no Castelão.

Além da partida ter o peso de um clássico, o elenco do Sport tem tratado os jogos restantes da Série B como “finais”. O clube está sem perder há sete jogos e segundo o meia Lucas Lima o momento é de “dar a vida”.

“São dez finais, dez jogos da nossa vida. Sabemos que estamos fazendo uma grande campanha até agora, mas não acabou. Agora é que o campeonato começa para nós. Estamos numa posição boa, mas queremos continuar subindo”, iniciou.

“O campeonato é difícil, desgastante, onde tivemos coisas boas e ruins, mas isso tudo ficou para trás. São dez finais e temos que dar a vida, se dedicar nestes dois meses para que no último jogo sejamos felizes”, seguiu.

Sobre o confronto com o Ceará, Lucas garantiu que o elenco rubro-negro tem ciência da dificuldade da partida. Porém, o pensamento daqui para a frente, no retorno à Ilha do Retiro, é ganhar todos os jogos no estádio.

“Será uma final pela importância do jogo, mas ninguém pode vir na nossa casa e ganhar ponto nosso, esse é o nosso pensamento. Eles (Ceará) têm nosso respeito, mas sabemos da nossa grandeza e do que estamos fazendo”, pontuou.

Retornos importantes

Para o compromisso com o Vozão, o técnico Pepa vai poder contar com a volta do volante Fabricio Domínguez. O camisa 8 esteve fora de combate das duas últimas partidas por conta de uma entorse no tornozelo direito.

Assim como o uruguaio, o lateral Di Plácido também deve ser mais um a reforçar a equipe nesta segunda-feira. Ambos treinaram normalmente com o grupo ao longo da última semana.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Zé Roberto. Técnico: Pepa.

Ceará

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Recalde e Lourenço; Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA/BA)

Transmissão: TV Brasil, Premiere e Canal Goat.

Veja também

TÊNIS Bia Haddad obtém revanche contra Madison Keys e estreia com vitória em Wuhan