FUTEBOL Torcida do Sport volta à Ilha do Retiro após reforma em treino aberto Cerca de 2 mil torcedores estiveram presentes para acompanhar a movimentação para o duelo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (7)

Mesmo sem jogo, a torcida rubro-negra conseguiu matar um pouco da saudade da Ilha do Retiro. Nesta sexta-feira (4), o Leão promoveu um treino com portões abertos no estádio.

Cerca de 2 mil torcedores estiveram presentes na Ilha do Retiro para acompanhar a movimentação para o duelo da próxima segunda-feira (7), às 21h, contra o Ceará.

Os rubro-negros conseguiram perceber diferenças na iluminação do estádio, que está bem mais forte em relação ao que era antes da reforma. O gramado também passou por mudança.

André Lucas, presidente da torcida Sport Acessível, conseguiu assistir o treino de um local privilegiado.

O torcedor ficou à beira do gramado acompanhando os jogadores da equipe leonina e, inclusive, foi recepcionado pelo treinador Pepa.

Torcedor André Lucas com o técnico Pepa. Foto: Rafael Melo/ Folha de Pernambuco.

André até acompanhou o time na Arena de Pernambuco durante o ano, mas não escondeu a felicidade de retornar à Ilha do Retiro.

"É muito importante estar vendo o treino e a saudade só aumenta. É fundamental nossa volta e estarei aqui contra o Ceará. É outro clima, eu digo que a Ilha é bastante hostil para quem vem de visitante. Não tem comparação a Arena com nossa casa", afirmou André.

Quem também está com saudade da Ilha do Retiro é o meia Lucas Lima. O jogador surgiu para o futebol nacional jogando pelo Sport em 2013 e destacou a felicidade em poder voltar ao estádio depois de uma década.

“Eu estou muito feliz. Lembro bem como foi meu primeiro jogo na Ilha do Retiro. Estava sentindo muita falta da Ilha, porque é um campo que é difícil de jogar contra. Fez muita falta neste ano para nós, mas graças a Deus a ansiedade está passando e vamos poder estrear aqui. Tenho certeza que vai trazer muita sorte e a expectativa é grande. Temos a responsabilidade de junto com a nossa torcida fazer grandes jogos”, comentou o meia em entrevista coletiva antes do treino.

A Ilha do Retiro está voltando para o Sport justamente na reta final da Série B. O Leão tem dez jogos até o final do campeonato, com seis dentro de casa. Lucas Lima considera o estádio como um trunfo para esse momento decisivo.

“São jogos decisivos para nós. Pela nossa conta temos que ganhar todos os jogos em casa e acho que a Ilha está voltando na hora certa. Já peço o apoio da torcida nos jogos aqui. Temos que fazer um ambiente muito bom para nós e ruim para os adversários. Estamos cientes da responsabilidade e felizes por voltar nesse momento para a Ilha”, disse.

O treino

Ausências nos últimos jogos, o volante Fabrício Dominguez e o lateral-direito Leonel Di Plácido participaram normalmente do treino. Já o lateral Palacios seguiu em separado do grupo realizando a transição física.

A movimentação dos jogadores iniciou com uma sessão de troca de passes. Depois os jogadores foram divididos em três times num treinamento de ataque contra defesa e terminou com um treino de finalização.

A partida vai marcar a estreia do Leão na Ilha do Retiro em 2024. O confronto válido pela 30ª rodada da Série B é decisivo na briga pelo acesso à primeira divisão.

O Sport é o terceiro colocado com 47 pontos, enquanto o Ceará está em sexto, com 45 pontos.

