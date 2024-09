A- A+

Sport Lucas Lima exalta Pepa em meio à boa fase do Sport: "veio preparado" O Leão soma seis jogos de invencibilidade na Série B, sendo cinco sob o comando do português

Com a Série B entrando na reta final, o Sport vive sua melhor fase na competição. O Leão soma seis jogos consecutivos sem derrota. No recorte, saltou da 10ª posição para o 3º lugar, com quatro vitórias e dois empates. De acordo com o elenco, o responsável pelo bom momento e pelo resgate da confiança do time tem nome: o técnico Pepa.

"Por tudo que estamos vivendo nos últimos jogos que não perdemos, ele tem sido cirúrgico no que pede para nós. Ele leu bem onde a equipe vinha falhando, o que faltava para conseguir os resultados. Mesmo sem tempo para treinar, ele arrumou isso", enfatizou o meia Lucas Lima.

Com Pepa à frente do time, o Sport soma três vitórias e dois empates. Além de fazer o time voltar a ter atuações convincentes, o português devolveu a confiança aos torcedores, que sonham com o retorno do time à Série A. O sexto jogo da sequência invicta foi vencido com César Lucena, após a demissão de Guto Ferreira.

A boa fase de Pepa sob o comando rubro-negro, no entanto, não é por acaso. Em sua chegada ao clube, o diretor Guilherme Falcão enfatizou o fato do português, antes do acerto com o Leão, mostrar conhecimento sobre as características do elenco leonino.

Segundo Lucas Lima, com o técnico preparado para lidar com as adversidades do time à época, o trabalho acabou sendo facilitado.

"Ele veio preparado, sabia como jogávamos, nossos pontos fracos, os pontos fortes. Ele conseguiu manter o que a gente tinha de bom. Então, tem a mão dele totalmente aí, de ter analisado nossos jogos. Isso facilitou nosso trabalho e o dele também. Vem dando resultado", comentou o camisa 19.

Buscando manter a boa fase, o Sport volta a entrar em campo neste domingo (29). Em famoso "jogo de seis pontos", o Leão visita o Mirassol, às 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista, pela 29ª rodada da Série B.

Terceiro e quarto colocados, respectivamente, pernambucanos e paulistas somam 46 pontos, mas o Rubro-negro leva vantagem no saldo de gols - 9x7.

