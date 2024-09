A- A+

Sport Sport realiza primeiro treino na 'renovada' Ilha do Retiro; veja imagens Movimentação aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), antes do embarque do time para São Paulo

Contando os dias para voltar a mandar seus jogos na Ilha do Retiro, o Sport retornou à sua casa nesta sexta-feira (27). Neste primeiro momento, porém, apenas para treinos.

Durante a manhã, o técnico Pepa comandou a última atividade do time, antes do embarque para São Paulo, onde domingo (29), o clube visita o Mirassol, pela 29ª rodada da Série B.

O Sport voltou a trabalhar na Ilha do Retiro depois de dez meses. Em dezembro, o estádio foi fechado para reformas, sendo a principal delas a troca de todo o solo. Além de um novo gramado, um renovado sistema de drenagem foi colocado com o objetivo de acabar com os alagamentos em época de chuva.

Após receber a visita do Corpo de Bombeiros na última semana, o Sport espera ter a Ilha do Retiro para o próximo compromisso do time em casa na Série B, no dia 07 de outubro, contra o Ceará, às 21h, pela 30ª rodada.

Veja também

Futebol Rodri sofre cirurgia no joelho e Guardiola confirma que meia está fora da temporada: 'Acabou'