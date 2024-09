A- A+

Sport Por reforma do Estatuto, Sport convoca sócios para AGE, no começo de outubro Entre as principais mudanças no documento está a constituição de SAF

O Sport convocou, no fim da noite desta quinta-feira (26), os sócios do clube para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para o dia 04 de outubro, na sede da Ilha do Retiro. O objetivo final é a reforma do Estatudo rubro-negro, que caso aprovado, entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Segundo o clube, a proposta de reforma do Estatuto estará à disposição da torcida nesta sexta-feira (27) e busca atualizar e adequar as normas que regem o clube.

As principais modernizações do documento são: a criação do Conselho de Administração composto por cinco membros; a criação da Comissão de Ética e Conduta; a previsão da constituição de SAF, a qual deverá ser aprovada em AGE; alterações nas regras eleitorais a partir de 2025; agravamento das punições para sócios infratores.

O Sport informa que os sócios inadimplentes terão até o dia 30 deste mês para regularizar seus respectivos planos para participarem da AGE. Ademais, só poderão participar da votação aqueles que integram o quadro social do clube desde 04 de outubro do ano passado e tenham 18 anos de idade na data da Assembleia.

Além disso, os interessados em participar da AGE devem estar com os dados cadastrais atualizados junto à Secretaria Social do Clube, que terá o horário de atendimento ampliado. Nesta sexta (27), das 8h às 18h; sábado (28), das 8h às 13h; domingo (29), das 8h às 12h; segunda (30), das 8h às 19h.

No dia da votação, a primeira convocação acontece às 7h30, enquanto a segunda será realizada a partir das 8h30, com qualquer número de pessoas presentes, até às 16h.

