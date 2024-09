A- A+

Sport Com Série B em reta decisiva, Sport ainda encara cinco adversários do top-7 No primeiro turno, os confrontos renderam seis pontos ao Leão, de 15 possíveis

Com a Série B do Campeonato Brasileiro entrando em sua reta decisiva, o Sport se prepara para mais um árduo compromisso. No domingo (29), o Rubro-negro visita o Mirassol, às 18h30, pela 29ª rodada. Um confronto direto na briga pelo acesso entre os terceiro e quarto colocados.

Ambos os times têm 46 pontos, mas o Leão leva vantagem no saldo de gols - 9x7. Faltando dez rodadas para o término da competição, porém, o clube paulista não é o único da parte superior da tabela no caminho dos pernambucanos.

Logo depois de visitar o Mirassol, o Sport tem outros dois difíceis jogos na sequência da Segundona. No encontro que pode marcar o retorno à Ilha do Retiro, a equipe de Pepa tem clássico nordestino com o Ceará (7º), pela 30ª rodada. Em seguida, volta a São Paulo, desta vez para visitar o líder Novorizontino.

Já pela 34ª rodada, também longe do Recife, o Rubro-negro encara o América-MG (6º), em Belo Horizonte. Clube que tem a segunda melhor campanha em casa e ainda está invicto na condição de mandante.

Por fim, em duelo que a torcida espera que seja apenas para cumprir tabela ou, quem sabe, disputar o título, o Leão recebe o Santos (2º), na Ilha, na última rodada.

Diante destes cinco adversários no primeiro turno, o Sport conquistou apenas uma vitória. Foi sobre o Mirassol, por 1x0, na Arena de Pernambuco.

No mais, a equipe pernambucana ficou na igualdade com Ceará, América-MG e Santos, e perdeu para o Novorizontino, por 2x1, em São Lourenço da Mata. Um aproveitamento de 40% dos pontos disputados.

Em boa fase na competição, o clube busca melhorar os números nestes confrontos diretos para ficar cada vez mais perto do objetivo do acesso. Já são seis jogos de invencibilidade no certame.

“Nosso momento é muito bom, numa hora boa do campeonato. Estamos crescendo na hora certa. Isso é importante,nos dá confiança, mas também nos traz mais responsabilidade para manter, aumentar o nível. É reta final e tem que dar um pouco mais”, pontuou o meia Lucas Lima.

Além das equipes do top-7, o Sport ainda encara Botafogo-SP, Guarani, Operário-PR (duas vezes), Chapecoense, além de Ponte Preta. Destes, apenas o clube paranaense está na zona intermediária da tabela, longe da briga para fugir da degola.

