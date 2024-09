A- A+

Sport Decisivo no Sport, Zé Roberto celebra momento e exalta parceria com Gustavo Coutinho Titular na vaga do camisa 9, Zé destaca número de participações em gols junto ao companheiro

Vinte e uma participações diretas em gols com apenas 15 jogos como titular em 2024. Em tais condições, dificilmente um jogador consegue ter números tão bons quanto o de Zé Roberto com a camisa do Sport.

De reserva em grande parte da temporada, o atacante de 31 anos virou peça fundamental do time comandado por Pepa e é quem mais tem contribuído para o Leão balançar as redes no ano. São 11 tentos e dez assistências.

Para se ter uma ideia da importância do jogador nesta Série B, por exemplo, Zé Roberto contribuiu ativamente para o Sport conquistar 21 dos 46 pontos.

De forma direta, ele ajudou nas vitórias sobre Guarani, Amazonas, Ituano, CRB e nos dois embates com o Paysandu. Ademais, ainda colaborou em três empates: contra Botafogo-SP, Chapecoense e Goiás.

"Fico feliz pelo momento que estou passando, mas também pelos meus companheiros, pelo que fazem por mim em campo. Me ajudam muito quando estou jogando, tanto com passes, como com movimentação", afirmou Zé Roberto.

Sob o comando de Mariano Soso, Zé Roberto era visto como o 12º jogador. Na maioria das ocasiões, era a primeira opção para entrar no decorrer das partidas.

Nos quatro compromissos com Guto Ferreira à frente do time, também não foi diferente, apesar da fase irregular vivida por Gustavo Coutinho. O jogador foi sempre acionado na metade do segundo tempo.

Com a chegada de Pepa, o camisa 99 ainda iniciou os dois primeiros compromissos do português no comando do elenco entre os reservas. Contudo, nas últimas três partidas, Zé assumiu a titularidade e contribuiu com gols diante de CRB e Goiás, respectivamente, passando a ser o artilheiro da equipe na Segundona com sete gols - ao lado de Fabricio Domínguez.

Antes, o atacante ficou perto de deixar a equipe no início deste mês. O jogador recebeu uma proposta milionária do futebol iraniano, mas o Sport o convenceu de permanecer no clube. Ele tem vínculo com o Leão até o fim de 2025.

Apesar de assumir o posto de referência ofensiva da equipe em meio ao mau momento vivido por Gustavo Coutinho, Zé Roberto fez questão de enfatizar a importância do companheiro, que tem 16 gols e três assistências na temporada. Junta, a dupla tem 40 participações em gols até aqui no ano.

"O Coutinho também vem desempenhando um bom papel, com 19 participações em gols. Se juntar eu e ele dá 40 participações. É algo a ser louvado em relação aos centroavantes do Sport. É um ajudando o outro, tanto eu quanto ele. Estou feliz pelo meu momento e espero a gente possa seguir fazendo gols para ajudar o Sport na Série B", enfatizou.

Com Zé Roberto no ataque, o Sport volta a entrar em campo neste domingo (29), em confronto especial para o atacante. Ele vai reencontrar o Mirassol, seu ex-clube, às 18h30, pela 29ª rodada da Série B, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

