Sport Tití Ortiz e Gustavo Coutinho reforçam Sport contra Mirassol; lista de pendurados aumenta Dupla ficou fora do jogo contra o Paysandu por conta do acúmulo de amarelos

O técnico Pepa terá reforços, no Sport, para o famoso "jogo de seis pontos" contra o Mirassol, às 18h30 deste domingo (29), no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, pela 29ª rodada da Série B.

O meia Tití Ortiz e o atacante Gustavo Coutinho cumpriram suspensão pelo acúmulo de amarelos, diante do Paysandu, e voltam a ficar à disposição da equipe para o compromisso deste final de semana. O argentino, inclusive, vinha sendo utilizado como titular pelo treinador português.

Enquanto a dupla retorna de suspensão, o número de pendurados segue sendo uma preocupação na Ilha do Retiro. Após o confronto com o Papão, o Sport passou a ter 11 atletas com dois cartões amarelos no elenco.

São eles o goleiro Caíque França; os zagueiros Rafael Thyere, Luciano Castán, Allyson, Alisson Cassiano e Chico; os laterais Felipinho e Igor Cariús; o meia Lucas Lima; e os atacantes Zé Roberto e Chrystian Barletta.

Baixas contra o Paysandu, Fabricio Domínguez e Pedro Vilhena ainda são incógnitas para Pepa. Enquanto o cabeça de área, artilheiro do time na Série B, se recupera de uma entorse no tornozelo direito, o meia está entregue ao departamento médico devido a um estiramento no joelho direito. Ambos se machucaram contra o Goiás.

