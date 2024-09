Igor Cariús celebra gol e diz que Sport venceu "uma guerra" contra o Paysandu

A- A+

Autor do gol que garantiu a vitória do Sport sobre o Paysandu, na noite desta segunda-feira (23), em Belém, o lateral-esquerdo Igor Cariús exaltou, à transmissão da partida, a entrega da equipe no duelo válido pela 28ª rodada da Série B.

De acordo com o jogador, o elenco já esperava "uma guerra" diante dos paraenses, na Curuzu. "Foi um jogo muito difícil. É muito difícil jogar aqui dentro contra o Paysandu. Sabíamos que estávamos vindo para uma guerra e foi isso que encontramos", pontuou o atleta.

Com as baixas de Di Plácido e Palacios na lateral direita, Cariús vem sendo improvisado no setor, e tem conseguido boas atuações com a camisa rubro-negra. Nesta quarta, foi coroado com um gol, aos 18 minutos do segundo tempo, após belo passe de Zé Roberto. Este foi o primeiro tento do defensor desde que acertou seu retorno ao clube, em julho.

Mais que o gol, o lateral-esquerdo de origem celebrou mais um resultado positivo do Sport na Segundona. O Rubro-negro soma seis jogos sem perder e chegou aos 46 pontos, ocupando a terceira colocação.

"Fico feliz pelo gol, estava devendo desde a minha volta. Dedico à minha família, minha esposa, meus filhos. Mas a equipe toda está de parabéns pela entrega e pelo jogo. Não desistimos em nenhum momento. Com esse espírito vamos conseguir nosso objetivo", concluiu.

