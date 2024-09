A- A+

Série B Eficiente, Sport vence Paysandu em Belém e volta ao G-4 da Série B Com o resultado, Rubro-negro chegou aos 46 pontos e se recuperou de empate com o Goiás

O Sport se recuperou bem do empate com o Goiás na rodada passada. No primeiro de dois jogos longe do Recife, o Rubro-negro esteve longe de ter uma boa atuação, na noite desta segunda-feira (23), em Belém, mas soube ser eficiente para vencer o Paysandu, por 1x0, pela 28ª rodada da Série B.

O resultado foi o necessário para recolocar o Leão no G-4, agora com 46 pontos, na 3ª posição. Em crise, o Papão é apenas o 16º, com 30 pontos ganhos. Na próxima rodada, a equipe de Pepa visita o Mirassol, domingo, às 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Lesão confirmada

Substituído na última partida com dores no tornozelo, o volante Fabricio Domínguez teve lesão confirmada pelo Sport. De acordo com o clube, o camisa 8 está em tratamento de uma torção no pé direito.

Sem o artilheiro do time na Série B, o técnico Pepa optou por três homens de marcação no meio-campo. Além de Felipe, que retornou de suspensão, Julián Fernández e Pedro Martins foram os escolhidos para atuar na cabeça de área.

O jogo

A formação mais defensiva fez com que o Sport tivesse um primeiro tempo sem muito brilho em Belém. Aliás, nos 50 minutos iniciais, o que pôde ser visto foi um confronto muito brigado.

Foram quatro cartões amarelos e pouca inspiração de ambos os lados. O goleiro Diogo Silva, do Paysandu, sequer precisou trabalhar com as mãos.

Do outro lado, o Papão só incomodava com Nicolas. Aos 22, o camisa 11 fez boa jogada individual, mas foi travado na hora do chute. Mais tarde, o centroavante aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para defesa de Caíque França.

O goleiro rubro-negro ainda precisou intervir em chute forte de Borasi, fazendo a defesa em dois tempos. O Sport só veio incomodar o Paysandu, aos 36, em finalização de cabeça de Zé Roberto, que foi por cima da meta bicolor.

Em meio à baixa produtividade do time, Pepa acionou Dalbert no lugar de Felipinho, com o intuito de conter o ímpeto do Paysandu pelo lado esquerdo defensivo, e lançou Chrystian Barletta na vaga de Pedro Martins. Assim, no segundo tempo o Sport passou a ganhar campo e marcar presença no ataque.

Aos 11 minutos, Wellington Silva fez jogada individual pela esquerda e bateu sobre Diogo Silva. Já sete minutos depois, Felipe achou lindo passe em diagonal e Igor Cariús tocou na saída do goleiro adversário para colocar o Leão em vantagem.

Foi o primeiro gol do lateral desde que retornou ao clube, em julho. Com a vantagem, o Sport soube se fechar defensivamente para garantir três pontos na capital paraense.

Ficha do jogo

Paysandu 0

Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Matheus Trindade (Netinho) e Juninho (Robinho); Jean Dias (Esli García), Borasi e Nicolas (Joel). Treinador: Márcio Fernandes.

Sport 1

Caíque França; Igor Cariús (Alisson Cassiano), Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Julián Fernández, Pedro Martins (Chrystian Barletta) e Lucas Lima (Luciano Castán); Wellington Silva e Zé Roberto (Dieguinho). Treinador: Pepa.

Local: Estádio da Curuzu (Belém/Pará)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG

Gols: Igor Cariús, aos 18' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Matheus Trindade, Wanderson, Diogo Silva, João Vieira, Borasi (PAY); Julián Fernández, Felipe, Igor Cariús (SPT)

