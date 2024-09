Torcidas organizadas de Sport, Paysandu e Remo entram em confronto em Belém

A- A+

Torcedores das uniformizadas de Sport, Paysandu e Remo entraram em confronto na manhã desta segunda-feira (23), protagonizando cenas lamentáveis no bairro de São Brás, em Belém/PA, local onde funciona a sede da torcida Remoçada, do Leão Azul.

De acordo com testemunhas, o confronto começou por volta das 10h na Travessa das Mercedes, e se estendeu até a avenida Almirante Barroso. O estopim teria sido uma tentativa de invasão da sede da organizada do Remo, local onde a torcida uniformizada do Sport, aliada da Remoçada, estava.

Os vídeos divulgados nas redes sociais registram arremessos de pedras, objetos, rojões, entre outros. A Polícia Militar do Pará foi acionada para a ocorrência e precisou efetuar disparos de balas de borracha para dispersar os torcedores.

Na última quinta-feira (19), o Paysandu tentou alterar o local do jogo para o Estádio Olímpico Mangueirão, além do horário, mas não obteve sucesso. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), no estádio Curuzu, às 18h30.

Em nota, o Paysandu informou que está acompanhando os fatos junto às autoridades. O Papão pediu, também, que a paz prevaleça dentro e fora do estádio na partida. Confira a nota na íntegra:

“O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria de Segurança, informa que acompanha os fatos que ocorreram no início da tarde desta segunda-feira (23), na avenida Almirante Barroso, em Belém, e que presta total apoio às autoridades. O clube ressalta que as praças esportivas e seus entornos são ambientes de lazer que devem acolher todos os públicos, nos quais devem prevalecer a paz e a harmonia, sem espaço para quaisquer episódios de desordem. Por fim, o Paysandu ressalta e estende à sua imensa e apaixonada torcida o pedido de paz, para que a partida da noite de hoje ocorra sem transtornos dentro ou fora do Estádio Banpará Curuzu.”

