Sport começa com derrota na Liga Nacional de Handebol Masculino; Português vence

Sport e Clube Português iniciaram a fase semifinal da Liga Nacional de Handebol Masculino, neste final de semana, em São José, interior de Santa Catarina. O Rubro-negro perderam para o Taubaté pelo placar de 35 x 19 no sábado (21). Já o Luso venceu 31 x 27 a equipe do Cascavel, no domingo (22).

12 equipes das cinco regiões do Brasil disputam em São José - SC a fase semifinal da Liga Nacional 2024. As equipes se enfrentam dentro da própria chave e os dois times melhores colocados de cada chave se classificam para fase final, o Final Four que acontece em Minas Gerais, no mês de dezembro.

O Sport, que está no Grupo A, iniciou diante do Taubaté. A partida disputada na noite do sábado, terminou o primeiro tempo com a vantagem de 20 x 11 para os paulistas. Os pernambucanos tentaram responder na segunda etapa, mas não foram páreos e perderam por 35 x 19.

No outro grupo, o Português começou com vitória e com um gostinho de revanche. O duelo foi equilibrado do início até o fim. O primeiro tempo terminou 14 x 17 para o Português e na etapa final, foi encerrado pelo placar de 31 x 27. As equipes haviam se enfrentado na semifinal do Campeonato Brasileiro, mas com um desfecho diferente.

"Essa estreia foi um jogo que estava entalado há algum tempo. É de uma emoção muito grande, a gente poder virar esse jogo e abrilhantar ainda mais essa competição", declarou Nailson Amaral, atleta do Luso.

Próxima rodada

Pela segunda rodada, o Sport volta a quadra nesta segunda-feira (23), a partir das 11h30, diante do Praia Clube-MG. No mesmo dia, o Português enfrenta o Nacional São José, equipe da casa, a partir das 20h. Todos os duelos estão sendo transmitidos pelo yotubue da CBHb.

