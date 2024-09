A- A+

HANDEBOL Brasil conquista medalha de bronze no Mundial de Handebol de Cadeira de Rodas Campeã do Mundial em 2022, a Seleção Brasileira superou a França neste sábado (21), e conquistou o terceiro lugar no pódio

A Seleção Brasileira garantiu a medalha de bronze no Mundial de Handebol de Cadeira de Rodas ao vencer a França neste sábado (21), na cidade do Cairo, no Egito. As parciais foram de 12x8 e 12x4.

Nas partidas preliminares do Mundial 2024, o Brasil já havia derrotado a França por 2x0, reafirmando sua superioridade na disputa pela medalha.

A conquista do terceiro lugar neste sábado (21) tem um significado especial, pois ocorre no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Essa data reforça a importância da inclusão e da superação através do esporte.

“No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado neste 21desetembro, o marco da equipe com a medalha de bronze merece todas as honras. Quero saudar todos os nossos atletas, pois eles já são a maior vitória do handebol brasileiro. Vocês muito nos honram por estarem aí no Egito pela segunda vez. Podem contar com a FMO, sempre! Estão todos de parabéns”, disse Inácio de Barros Melo Neto, fundador da Faculdade de Medicina de Olinda (FMO), patrocinadora oficial da seleção brasileira de handebol adaptado em cadeira de rodas

Em 2022, a Seleção Brasileira conquistou a medalha de ouro na competição.

Veja também

SKATE Brasil coloca 4 representantes na final masculina do Mundial de Roma de Skate Park